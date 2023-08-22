僑教中心國慶公宴 當代樂坊演出

陳立功宣布，今年慶祝中華民國建國112年雙十國慶「南灣國慶公宴暨文化訪問團表演」，邀請知名的台灣「當代樂坊」演出。（本報檔案圖）

金山灣區中華民國 國慶委員會為配合今年台灣文化訪問團到訪演出，訂於9月29日（星期五） 晚上5時30分，在南灣華僑文教中心舉行慶祝中華民國建國112年雙十國慶「南灣國慶公宴暨文化訪問團表演」。

9月29日也是今年的中秋節。公宴除了晚餐外，還會準備月餅、甜點、和水果給所有僑胞們享用。公宴結束後，將有兩個小時精采的文化訪問團演出，最後還有機票以及現金抽獎。

金山灣區國慶委員會主委陳立功介紹，此次的國慶文化訪問美洲團是邀請知名的「當代樂坊」演出。1994年在宜蘭縣成立的當代樂坊是國家劇院等級樂團，多次受邀於國家音樂廳演出，舉辦過許多慈善義演，足跡遍及歐、美、日等地，深獲好評。

當代樂坊2015起承辦「丟丟銅蘭城國際音樂節」，累積至今已邀請了32國家，近2000位藝術工作者參與，獲得熱烈迴響，被認為成功為宜蘭樹立了國際活動的典範。

本次公宴總共45桌，每桌10位，普通桌票價每位50元，貴賓桌每位100元。陳立功表示，當晚的活歡迎灣區僑胞一起來共襄盛舉。

詳情可洽：陳立功（408-667-5828）、呂玉貞（510-673-1498）、王進德（650-576-7223）。