僑界急難救助協會 「關注精神健康 創建美好生活」講座

彭一玲表示，精神疾病有藥可醫，還有很多資源可以利用。（韓中芬提供）

美國華裔 精神健康聯盟執行長彭一玲20日在「關注精神健康，創建美好生活」講座中強調，精神疾病有藥可醫，還有很多資源可以利用。精神寄託和宗教信仰等可以幫助提高患者的生活質量，而希望是康復的第一步。她還分享了精神健康聯盟為患者和家屬開發的應用程式「UrSpace (慰藉小屋）」 和 「陽光地帶 （MiSunshine ）」，推薦大家使用。

北加州 聖荷西急難救助協會20日在金山灣區僑教中心主辦這項講座，邀請彭一玲主講。主持人李娜亞和韓中芬分別提到，近期媒體大量報導著名歌星李玟因精神健康問題而輕生的新聞，希望這項講座引導大家關注精神健康問題，積極尋求幫助也樂於助人。

前加州眾議員朱感生介紹彭一玲。（記者徐蓓蓓╱攝影）

彭一玲表示，華裔美國人是所有族裔中接受精神治療占比最低的。病人和家屬往往不知道哪裡可以接受治療，也很害怕暴露隱私可能帶來的不良後果。

為了應對這一危機，美國華裔精神健康聯盟從2012年開始就為社區提供幫助小組、主題研討會、職業課程等。聯盟所有服務都是免費，並已經拓展到全加州和加州以外地區，惠及數萬人。

彭一玲指出，精神健康所指的是人的一種心理狀態，是情緒和行為協作良好的情況。世界衛生組織對精神健康的定義包括：主觀的幸福感感受到個人的效能，還有制動性和其他人的互動，實現個人和智能情感上的潛力。或者簡單些，按照佛洛依德的說法，就是「有工作和愛的能力」。

每年逾6150萬美國人經歷各種各樣的精神疾病，涉及到各行各業。但精神疾病無法用一般醫療手段檢測 ，相對難以發現和確認，給救治帶來很大挑戰。「必須了解人是怎樣換上精神疾病的。患病不是任何人的錯，它不是人格的缺陷，」彭一玲引用自己的導師，全美精神健康聯盟主席謝特勒(Harriet Shetler)的話。

她列舉了精神疾病的各種治療方法，指出情緒問題會帶來生理反應。而人的想法，感受和行為互相影響。在困難的時候，嘗試改變想法， 就不至於在精神上陷入絕境。人的需求在獲得滿足是就會產生正面情感。相對應的，無法滿足時，會產生負面情感。但是如果可以調整自己的需求，也可以減少負面情緒。

彭一玲表示，精神疾病有藥可醫，還有很多資源可以利用。（本報檔案照）

她還提出，陪伴者及照料者的心理調節也很重要，列舉了心思專注於當下、分出事情先後緩急、暴力減壓、寫出煩惱、轉移情緒、吃快樂食物和唱歌等情緒調節方法。

講座現場介紹兩款精神健康手機應用程式。（記者徐蓓蓓╱攝影）

美國華裔精神健康聯盟的網址是www.mhacc-usa.org。電話 （800）881-8502。