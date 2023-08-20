社媒隱患多 警籲：分享開學照 勿透露個人信息

學生返校，但社交媒體隱患多，家長應警惕。（Getty Images）

本周絕大多數的灣區 學生都已經返回校園，開始新一學年的學習生活。在社交媒體上分享和紀錄這一時刻，在家長中也成為風潮。

尤其最近流行讓小學生手持一塊 「入學第一天 」 紀念招牌拍照留影，再分享照片到網路。然而，無論在分享時做了什麼樣的隱私 設置，這些照片上孩子的姓名、學校、班級、課程和愛好等信息，都有可能被網路上的犯罪分子利用。

警方建議，在拍攝上傳此類照片的時候，盡量不要透露個人信息，也盡量不要把隱私設置設為公開。

具體來說，需要注意以下幾點：不要留下位置信息，如地址或孩子的學校名；不要在照片上標記自己或其他孩子的名字；不要未經允許分享別人家孩子的照片；不要用個人身份相關的信息來做登錄密碼等。

對於更大一點的孩子，社交媒體的錯誤示範也會釀成惡果。例如，此前社交媒體上用感冒藥NyQuil烹飪雞肉的作法，就受到青少年爭相效仿。而實際上，過量攝入這種感冒藥會導致呼吸障礙，癲癇發作，甚至死亡。而就在日前，媒體報導了一位11歲少女試圖模仿社交媒體上的挑戰而被嚴重燒傷的新聞 。

如何和孩子溝通社交媒體的危害，成為讓家長頭痛的問題。針對這一問題，著名的馬友診所 （Mayo Clinic) 提出了以下建議。

設定合理的限制

和孩子溝通怎樣更好地避免社交媒體干擾他們的正常生活；鼓勵他們睡前停止使用電子設備，把它們留在臥室之外的地方，並以身作則。

監控孩子的社媒帳戶

讓孩子知道你會定期檢查其社媒帳號，比如一周一次，並且堅持這個規律。

告訴孩子不可以做什麼

讓他們不要背後議論，傳播謠言，霸凌 或損害他人名譽，不論是線上還是線下。和孩子討論哪那些內容是適合在社媒上分享的安全內容。

鼓勵孩子和朋友面對面的接觸

對有社交焦慮的青春期人群來說，這一點尤其重要。

和孩子一起探討社媒

分享你自己的社媒習慣，問問孩子他/她是怎麼使用社媒的，感覺如何。提醒他們社媒上的東西，很多時候都是不真實的。

王禮佳律師是兩位高中生的母親。對於如何和孩子溝通理性使用社交媒體，有著成功的經驗。今年她的雙胞胎即將申請大學，常常利用社交媒體瀏覽最新的大學申請資訊和經驗分享。然而，幾乎所有的分享都是近乎完美條件申入頂尖大學的案例，導致了很多不健康的比較和不必要的壓力。

王律師告訴自己的孩子，社交媒體上呈現的常常是經過修飾的案例，通常比較成功的才會放在社交媒體上，其中呈現的並非常態，要學會區分媒體呈現和真實情況的差別。

王律師建議，青少年正處在追求自我定位和尋找方向的階段，適度的效仿偶像並無不可。「父母應提醒社媒呈現的通常是人前光鮮的一面，並非全部。每個人的情況也都不同，可以參考社媒獲得資訊，卻不該全面接受，盲目效仿。」