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潮濕天氣也會山火 「滯後野火」同樣危險

編譯廖宜怡／綜合報導
新研究指出，天氣潮濕時發生的閃電也可能引發嚴重的火災。（Getty Images）
新研究指出，天氣潮濕時發生的閃電也可能引發嚴重的火災。（Getty Images）

加州部分規模最大、破壞力最強的野火，是由在乾燥情況下發生的閃電引起的。例如2020年北加州發生的「8月綜合山火」（August Complex），它燒毀了超過100萬畝土地，成為加州史上最大的火災。

但根據一項多個機構共同進行的研究，普遍用來定義「乾閃電」（dry lightning）的一個門檻值，並無法對美國西部野火的點燃風險做出全面的解釋。例如，在加州北部和中部部分地區，天氣潮濕時發生的閃電也可能引發火災。

溫哥華華盛頓州立大學（Washington State University Vancouver）氣候科學家卡拉許尼科夫（Dmitri Kalashnikov）說：「這個問題不僅是降雨量數字那麼簡單。」

根據全國跨部門消防中心（National Interagency Fire Center）公布的數據，從2001年到2022年，由閃電引發的野火，占北加州火災燒毀總面積將近一半。

紐約市立大學（City University of New York）遙測地球系統研究院（Remote Sensing Earth System Institute）氣象研究學家汎特-赫爾（Brian Vant-Hull）表示，一天內降雨量少於2.5公釐（約0.1吋）時發生的閃電被定義為乾閃電。汎特-赫爾說，雖然這個門檻值已使用了數十年，但他並不清楚是如何訂定的。

在這項新研究中，科學家分析了2015年到2020年美國西部發生的野火，將約3700起野火與閃電進行配對。研究人員發現，不同生態區之間存在差異，尤其是在他們將「及時發現的野火」，與遭受雷擊後兩到五天才發現的所謂「滯後野火」（holdovers）進行區分後，差異特別明顯。

研究發現，及時發現的野火降雨量通常介於0.07吋到0.18吋之間，但許多滯後野火的降雨量介於0.12吋到0.3吋之間，比及時發現野火的條件更潮濕，但仍引發大火。這是由於滯後野火是以悶燒的形式開始，在悶燒數天後，周圍環境變乾，造成風速變強，接著就可能引發大火。柏克萊加大火災科學教授史蒂芬斯（Scott Stephens）說：「受到樹冠的遮蔽，這種野火可以在森林裡蟄伏數天。」

在之前的研究工作中，汎特-赫爾已發現乾閃電和降雨量之間的關係存在地區性差異。卡拉許尼科夫表示，不同地區應該訂定不同的門檻值，才能對閃電是否會引發野火，做出更好的準備和評估。

加州 北加 柏克萊加大

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