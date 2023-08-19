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舊金山高齡危機 2060年或成加州「最老縣」

編譯組／舊金山電
舊金山未來40年銀髮族人口將激增，可能成為加州高齡居民比例最高的縣。（美聯社）
舊金山未來40年銀髮族人口將激增，可能成為加州高齡居民比例最高的縣。（美聯社）

舊金山紀事報（SF Chronicle）報導，舊金山的人口已經開始老齡化。而根據一項新的州預測，到2060年，舊金山將成為加州高齡居民比例最高的縣市。

州財政部的人口預測顯示，舊金山80歲或以上的老年人口預計將在未來40年內增加兩倍，從2020年的4萬8000人增加到2060年的近13萬7000人，占全市總人口的16%以上。與此同時，全市總人口預計將從2020年的約87萬人下降到2060年的84萬5000人。

由於 「嬰兒潮」（Baby Boomer）一代老齡化，人口老化是全州和全國的趨勢，但加州老年人口的增長預計將在 2050年左右趨緩，而舊金山的老年人口預計將繼續飆升。加州公共政策研究所研究員約翰遜（Hans Johnson）說，嬰兒潮一代中的很大一部分人將在2044年左右年滿80歲。

在過去十年中，舊金山80歲或以上人口所占比例呈緩慢上升趨勢，但在2020年至2021年期間出現大幅上升。這是因為在疫情最嚴重的時候，年輕的成年人成群結隊地離開了這座城市，而這座城市最年長的居民則蜷縮在家中。舊金山最年長的居民多居住在日本城（Japantown）和華埠（Chinatown）。

為迎接老年人口的到來，加州老齡事務廳（Department of Aging）制定了一項老齡化總體規畫，以滿足老年人在住房、醫療保健和經濟支持方面的需求。

約翰遜說，美國大多數人生活在單語英語家庭中，但 「這種情況在加州變化很快，在舊金山變化更快。這意味著在提供服務和醫療保健方面的文化能力至關重要，特別是有著來自亞洲許多不同國家的大量亞裔人口的舊金山

。」該市已經實施了一項法令來解決語言無障礙問題，目前正在與老年人自助組織Self-Help for the Elderly和 Kimochi 等社區組織合作，為老年人提供語言服務。

此外，該部門還利用從2016年選民批准的 「尊嚴基金」（Dignity Fund）中留出的資金，為老年人提供支持服務。使用該基金的方式之一是支持為高齡老人提供短期緩解的照顧者。

舊金山 加州 華埠

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