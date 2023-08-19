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Intuit高管 克里斯任PayPal總裁兼執行長

編譯組／綜合電
Intuit高層克里斯將出任PayPal總裁兼執行長。（美聯社）
Intuit高層克里斯將出任PayPal總裁兼執行長。（美聯社）

據美聯社（Associated Press）報導，Intuit公司高管克里斯（Alex Chriss）將於下月出任數字支付公司 PayPal 的總裁兼首席執行長。

克里斯將接替舒爾曼（Dan Schulman）的首席執行長職位，舒爾曼今年2月告訴 PayPal 董事會，他計畫在今年年底退休。舒爾曼將繼續留在PayPal董事會，直到2024年5月的下一次年度股東大會。

PayPal於今年1月宣布，由於宏觀經濟形勢嚴峻，公司將裁員約7%，即約2000名全職員工。

克里斯在Intuit工作了19年，自2019年1月起擔任Intuit執行副總裁兼小企業和自雇集團總經理。他在2021年領導了Intuit以120億美元收購Mailchimp的交易。Intuit 的其他產品包括 TurboTax 和 Credit Karma。

克里斯還將加入PayPal董事會，9月27日生效。

PayPal Holdings Inc. 總部位於聖荷西（San Jose），是 Venmo、Xoom 和 Honey 等品牌的母公司。

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