聖縣撥款200萬 保障更生人基本收入

聖他克拉拉縣議會決定從美國救援計畫法案基金中撥款200萬元，用於為更生人提供保障基本收入的試點計畫。（記者葛歆睿／翻攝）

聖他克拉拉縣採取進一步舉措，為弱勢群體提供「保障基本收入」（Guaranteed Basic Income）。縣議會決定從美國救援計畫法案（American Rescue Plan Act，ARPA）基金中撥款200萬元，用於為更生人提供保障基本收入的試點計畫。參與者除了在兩年內獲得每月1200元的津貼外，還將獲得住房穩定、財務獨立、自給自足和社區建設等服務的幫助。

聖縣議員查維斯（Cindy Chavez）說：「透過提供保證基本收入，我們為參與者創造了穩定。他們可以選擇如何應對所面臨的挑戰，過上自力更生的生活，並減少返回監獄的可能性。」

聖縣於2020年啟動首個針對前寄養青少年的保障基本收入計畫，是全國最早試行保障基本收入的縣之一。評估顯示，參與者克服了障礙，過上了更健康的生活。 兩年後，參與者稱，他們的收入穩定性、就業 、住房和信用評分都有了顯著改善。 許多人表示，能夠讓孩子參加課外活動，或找到能讓他們有更多時間陪伴孩子的工作，對代際關係產生好的影響。

「與其他地方政府一樣，我們看到了這項投資 的成效，因此我們擴大計畫，投入ARPA資金的200萬元，為100名更生人提供保障基本收入，」聖縣議會主席艾倫伯格（Susan Ellenberg說，「有保障的基本收入為鞏固聖縣安全網發揮重要作用，並幫助逆轉貧困是個人道德缺陷而不是系統失敗這一錯誤認知。」

艾倫伯格表示，聖縣已為4個保障基本收入試點計畫撥款總計1200萬元，以幫助參與者建立穩定的生活。除ARPA資金外，聖縣還從普通基金投資了超過500萬元，並在加州 參議員柯提斯（Dave Cortese）支持下獲得了300萬元的州資金，另外還有來自AB 109資金的100萬元、以及來自「目的地家園」（Destination：Home）的100萬元。

聖縣保障基本收入試點計畫4個擴大目標的新人群包括：第二批前寄養青年、年輕母親、更生人和遊民高中生。 試點計畫將包括嚴格的研究和評估。