我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭城市遭俄飛彈攻擊致7死 劇院遭擊中畫面曝光

餐廳、機場、加油站等…這5個地方 避免使用提款卡

聖縣撥款200萬 保障更生人基本收入

記者葛歆睿 / 聖他克拉拉報導
聖他克拉拉縣議會決定從美國救援計畫法案基金中撥款200萬元，用於為更生人提供保障基本收入的試點計畫。（記者葛歆睿／翻攝）
聖他克拉拉縣議會決定從美國救援計畫法案基金中撥款200萬元，用於為更生人提供保障基本收入的試點計畫。（記者葛歆睿／翻攝）

聖他克拉拉縣採取進一步舉措，為弱勢群體提供「保障基本收入」（Guaranteed Basic Income）。縣議會決定從美國救援計畫法案（American Rescue Plan Act，ARPA）基金中撥款200萬元，用於為更生人提供保障基本收入的試點計畫。參與者除了在兩年內獲得每月1200元的津貼外，還將獲得住房穩定、財務獨立、自給自足和社區建設等服務的幫助。

聖縣議員查維斯（Cindy Chavez）說：「透過提供保證基本收入，我們為參與者創造了穩定。他們可以選擇如何應對所面臨的挑戰，過上自力更生的生活，並減少返回監獄的可能性。」

聖縣於2020年啟動首個針對前寄養青少年的保障基本收入計畫，是全國最早試行保障基本收入的縣之一。評估顯示，參與者克服了障礙，過上了更健康的生活。 兩年後，參與者稱，他們的收入穩定性、就業、住房和信用評分都有了顯著改善。 許多人表示，能夠讓孩子參加課外活動，或找到能讓他們有更多時間陪伴孩子的工作，對代際關係產生好的影響。

「與其他地方政府一樣，我們看到了這項投資的成效，因此我們擴大計畫，投入ARPA資金的200萬元，為100名更生人提供保障基本收入，」聖縣議會主席艾倫伯格（Susan Ellenberg說，「有保障的基本收入為鞏固聖縣安全網發揮重要作用，並幫助逆轉貧困是個人道德缺陷而不是系統失敗這一錯誤認知。」

艾倫伯格表示，聖縣已為4個保障基本收入試點計畫撥款總計1200萬元，以幫助參與者建立穩定的生活。除ARPA資金外，聖縣還從普通基金投資了超過500萬元，並在加州參議員柯提斯（Dave Cortese）支持下獲得了300萬元的州資金，另外還有來自AB 109資金的100萬元、以及來自「目的地家園」（Destination：Home）的100萬元。

聖縣保障基本收入試點計畫4個擴大目標的新人群包括：第二批前寄養青年、年輕母親、更生人和遊民高中生。 試點計畫將包括嚴格的研究和評估。

投資 加州 就業

上一則

聖他克拉拉學區 啟動數學教學改革

下一則

聖荷西市推廣免費WiFi計畫

延伸閱讀

救世軍避難所擴容 聖縣議員籲議會支持

救世軍避難所擴容 聖縣議員籲議會支持
軍人退休金稅 州議員擬廢除

軍人退休金稅 州議員擬廢除
鼓勵冰毒成癮者戒毒 聖他克拉拉縣發禮品卡

鼓勵冰毒成癮者戒毒 聖他克拉拉縣發禮品卡
褫奪更生人投票權 上訴法院：密州州憲違憲

褫奪更生人投票權 上訴法院：密州州憲違憲
聖他克拉拉縣 本季首見西尼羅病毒病例

聖他克拉拉縣 本季首見西尼羅病毒病例

熱門新聞

根據德勤的數據，今年的學校用品比兩年前高出24%。（記者葛歆睿／攝影）

開學在即 華人媽媽「反向海淘」買用品 只要一半價錢

2023-08-13 02:15
舊金山估值官郭華健（右）在論壇間隙和市民溝通。 （記者劉先進 ／攝影）

小心家人財務虐待 華人長者房產被騙、被掃地出門

2023-08-12 22:50
代表八個被告的律師蒙特斯說，該監獄內充斥猖獗的文化、圍牆內的性交易。（記者劉先進╱攝影）

「強姦下藥 拍露骨照」 東灣8女囚 指控聯邦女監獄 性虐待

2023-08-16 22:36
裂谷熱向北加州蔓延。 （美聯社）

咳嗽、發燒、胸痛…「裂谷熱」向北加州蔓延

2023-08-16 16:06
灣區民眾回憶茂宜島逃生經歷並悼念遇難者。(Getty Images)

假期成噩夢 灣區遊客談逃生經歷

2023-08-14 02:19
州醫療保健服務廳醫療保健福利和資格科助理副主任黃盈嘉說，加州21%、總計22.5萬的白卡會員，因為沒郵寄續保資料而退保。但在9月30日前，民眾交回續保資料，可重返白卡計畫。（記者劉先進／翻攝）

倒數46天…加州22.5萬白卡被退保 9‧30前得寄回續保資料

2023-08-16 02:19

超人氣

更多 >
哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手

哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手
國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高

國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高
摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股
富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家

富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家
南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢

南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢