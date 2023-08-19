聖他克拉拉學區 啟動數學教學改革

加州大學/加州州大數學A-G數學學習路徑流程表。（聖他克拉拉學區聯合網站截屏）

聖他克拉拉聯合學區 要求「數學路徑委員會」（Math Pathways Committee) 重新評估6到12年級學生的數學學習經驗，並設計數學學習的新路徑，讓所有12年級學生都可以不用蹺課或依賴外部教育 資源，就可以學習大學先修AP課程的微積分（Calculus) AB、BC 或AP統計（Statistics) 課程。

日前學區會議上，學區總監瓦德爾（Gary Waddell）說，他希望能「設計一個世界級的數學項目，支持所有有需求的學生，可以加速達到他們想要達到的程度。」

目前，聖他克拉拉市聯合學區允許初中生跳過最多兩門數學課，但會導致基礎知識的欠缺。為了享受到跳課的優勢，學生家庭必須要早做準備。此外，在高中雖然沒有加速路徑，很多家庭會轉而尋求社會上的教學資源和夏日學校。再加上分流測試的壓力，讓數學成為很多學生難以承受之重。

中學教育主任鮑德溫 （Matt Baldwin）和數學特別項目教師馮斯坦 （Rachel Fainstein）共同領導的「數學路徑委員會」目前有12名教師，8名校長，9位家長，一位初中顧問， 一位高中顧問， 以及董事會成員萊恩 （Michele Ryan）博士。

委員會決定使用「壓縮學分 （compaction points)」，來保證每個學生都有機會加快他們數學學習的旅程。「壓縮學分」分兩種。一種用於初中，一種用於高中，適用於由兩個課程合併而來的課程。第一個「壓縮學分」課程會是代數1和8年級的加州 核心課程數學8。第二個「壓縮學分」課程會代數2和10年級的微積分預備及三角函數。

在新的學習路徑下，如果學生希望修習壓縮學分，仍然需要修讀6年級的加州核心數學6，7年級的加州核心數學7，到8年級才有機會選擇代數1和加州核心數學8 的壓縮學分課程。

面對質疑，委員會表示，所有的六年級學生都要學習加州核心數學6，因為它是高中課程的基礎。通過加強學生對程序、應用和概念的理解，可以提高整體的數學能力。將代數1和數學8壓縮在一起，是因為兩門課有很多重合的部分，一起教比較容易。

聖他克拉拉聯合學區委員會的下一次會議安排在24日舉行。