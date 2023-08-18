金山無人駕駛車服務擬擴張 市府向市議會提動議促暫停

加州公共事業委員會投票表決當天，支持和反對無人車擴張的兩個陣營在門外抗議。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市府律師邱信福辦公室17日聲明表示，邱信福已於16日向市議會提交一份行政動議，要求「停止舊金山無人駕駛車服務的擴張」。

此份動議的提出，是基於一周前加州 公共事業委員會(CPUC)投票 通過了「取消無人車服務的時間區域以及車輛數量限制，無人車可以全天候在舊金山對乘客收費運行」。

邱信福說：「在新科技投入使用和擴大服務範圍之際，安全才是重中之重的考慮。根據現有的數據參考，這項無人駕駛技術尚不安全，曾多次發生無人車干擾公共作業的事件。我們辦公室會蒐集更多的數據，以進一步促進立法和權衡對公眾的安全。舊金山不能因為這一不受限制的擴張而遭受損害。市政府要求加州事業委員會重新決策，維持無人車的現有發展狀況，暫停擴張。」

自無人車駕駛擴張決議通過以來，行駛在舊金山街道上的無人車這幾天明顯增加。車輛的動態時刻受到市民的關注，也引起遊客乘坐的好奇心。

從紐約來舊金山出差的David Lee告訴本報，此次來舊金山最想體驗的經歷之一就是坐一次無人駕駛出租車。他說，在約車之前還是受到了兩位好友的鼓勵，不過自己會擔心安全性。但開始約車時，發現預約已滿。據Cruise公司數據表示，線上無人車服務預約已經有10萬人次，且現在還沒有開始全天候運營，已產生了服務訂單積壓問題。

舊金山市府還計畫在未來幾周，向州公用事業委員會提交重新聽證申請。市府表示，州公共事業委員會投票前的聽證會，沒能充分考慮加州環境質量法案，以及數千輛機器人計程車會給城市街道造成的負面影響，也沒能考慮到給公共安全造成隱患等問題。

舊金山市議會議長佩斯金(Aaron Peskin)表示，舊金山希望立即停止加州事業委員會對無人車服務無限擴張的批准。他呼籲在「立法糾錯」的過程中，居民和遊客不應該承擔相應的風險。

舊金山消防局長尼可森(Jeanine Nicholson）17日表示，無人駕駛車行業並沒有改善車輛給公共安全造成的影響，且意外事件還在增加。在這種情境下通過擴張決議，很不合理。

Waymo無人車公司郵件聲明表示，公司完全支持CPUC經過深思熟慮的投票決定，授權Waymo提供收費服務。公司會密切關注事態發展，同時繼續為舊金山人提供安全、便捷的出行服務。