入學率低、教師短缺… 校監：學生返校 金山學區挑戰多

Cobb小學學生入學返校後，在校園互動。（記者李怡╱攝影）

16日是舊金山 聯合學區 學校開學的日子，當天早上學區校監韋恩(Matt Wayne)來到位於日本城附近加里福尼亞大街的Cobb小學（Dr. William L Cobb School），迎接新入學和返校的學生與家長。

韋恩向媒體表示，學區正式開學，面臨著諸多挑戰，如入學率低下、學生長期缺勤、教師短缺等問題。他說，將多傾聽家長意見，與教育委員會成員共同討論一起制定學術目標，去實現它。學區的挑戰唯有持續努力的去做，方可改善。

舊金山聯合學區校監韋恩向媒體表示，學區目前面臨著諸多挑戰。（記者李怡╱攝影）

開學第一天，舊金山聯合學區共迎接約4萬9000名學生返校。Cobb小學在校內操場上舉辦了簡短的入學歡迎儀式，並對在場的家長和老師們表示感謝。歡迎儀式過後，是同學們之間的問候互動，以及分享暑期經歷等。

來自田德隆社區的家長伊西（Tatey Easy）表示，在過去的這個暑假，為孩子的一年級入學做了充分準備，且無比興奮地等到了開學的第一天。因為兒子從幼兒園起就在這裡讀的，老師和家長配合得非常好。且學校為家庭提供了能想到的各種支持，從住房到心理健康都關心到位。

鑑於出生率持續下降和舊金山生活成本高昂，很多家庭搬離舊金山，預計今年學區的入學率會繼續下降，這也是加州 許多地區面臨的挑戰。舊金山學區在過去五年流失了約5000名學生。學生持續流失，相應政府資助金會減少，加劇了學區的財務壓力。

韋恩表示，對於學生的流失，學區可能會調整校園規模。這一調整將會花數月或幾年的時間，與家長討論和公眾對話。之後學區教委會還會繼續討論有爭議的數學課程議題。社區家長關注的焦點是「是否能將代數I重新帶回八年級」。幾年前，舊金山學區決定將此課程推遲到九年級，以幫助更多學生可跟上數學課程的進度。