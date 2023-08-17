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「迷姦、拍露骨照」 東灣8女囚控遭性虐 集體告獄官

記者劉先進／屋崙報導
受害者Maria說，她曾在女子監獄居住三年五個月，遭遇性虐待，一名警員操縱她，承諾可以讓她獲得同情釋放。（記者劉先進╱攝影）
受害者Maria說，她曾在女子監獄居住三年五個月，遭遇性虐待，一名警員操縱她，承諾可以讓她獲得同情釋放。（記者劉先進╱攝影）

灣區的八名女性囚犯的律師代表和一些社區組織，16日召開記者會宣布，對位於東灣都布林（Dublin）的聯邦女子監獄（FCI）的看守和官員提起集體訴訟。訴訟說，多年來，被關押在這所安全性較低的女子監獄的囚犯，遭受猖獗且持續性虐待，包括強姦和性侵犯、下藥、猥褻和被迫拍攝露骨照片。女囚在體檢期間受到虐待。移民囚犯若不遵守規定，還會受到驅逐出境的威脅。

訴訟要求進行陪審團審判，並列出迄今為止被指控的八名被告，包括監獄長Thahesha Jusino、聯邦監獄局主管Colette Peters等官員。兩名在監獄工作的警衛已經承認了對多名被監禁女性實施性虐待。原告要求法院將此案認定為集體訴訟，還希望對受害者予以同情釋放，並向非法居留者發放U簽證。這是一項針對犯罪受害者的特殊簽證計畫。

該女子監獄的警衛和官員可謂訴訟纏身。此次提告的包括加州女囚聯盟（California Coalition for Women Prisoners）、監禁權利組織（Rights Behind Bars）。監禁權利組織律師蒙特斯 (Amaris Montes)說，當事人表示，她們在遭到報復威脅或被許諾提供基本必需品或特權的情況下，被迫與警員進行各種性行為。訴訟揭示了虐待行為的系統性，不僅是個別警官對虐待行為負有責任，而且整個監獄局系統都有責任，各級警官實際上眼睜睜地看著其他警官襲擊被監禁者，並通過報復讓倖存者保持沉默。

蒙特斯說，這八名原告代表了數百名被監禁的人。她們在聯邦女子監獄受到性虐待和性侵犯。她們要求基本的改變，聯邦監獄局可以結束對報告性虐待者的系統性報復，結束在監獄中發生的性虐待和猖獗的性騷擾，並對監獄進行基本的監督，包括接受第三方的審計，或允許倖存者獲得同樣由第三方提供的醫療和心理保健服務。

蒙特斯說：「我們需要聯邦監獄局將人們從監獄轉移出來，因為它無法保護照顧的人。該監獄內充斥猖獗的文化、圍牆內的性交易。這些官員利用基本的生活必需品或特權，向服刑者提出特殊的要求，以便進行性行為，他們還以移民身份或違紀後果為由，威脅進行報復。」

訴訟稱，該聯邦女子監獄工作人員對被監禁者的性虐待，違反了「第八修正案」中禁止殘忍和非常規懲罰的規定，以及2003年「監獄強姦消除法」。

受害者Maria說，她曾在女子監獄居住三年五個月，遭遇過性虐待，一名警員操縱她，承諾可以讓她獲得同情釋放（compassionate release）。「我看到警員虐待、騷擾女性，抓摸她們，尤其針對呆得比較久的婦女。我有一個朋友，是我認識的最漂亮的人之一，她遭一名警員虐待後被驅逐出境。這個警員開始接近、騷擾我。對我說，不要跟那個女人說話，遠離她，否則將你轉移到另一監獄，遠離你的孩子、懲罰你。」

她說，被關三個月後，還送到隔離監禁（SHU），和朋友關在一起。「在監獄裡最有權勢的人之一曾答應，會讓我同情釋放，即使知道我不符合同情釋放條件，因為我是無證移民。他知道，我想和孩子們在一起。在我的施虐者被曝光後，有顧問告訴我，我的同情釋放文書被隱藏在一間辦公室。」

代表八個被告的律師蒙特斯說，該監獄內充斥猖獗的文化、圍牆內的性交易。（記者劉先進...
代表八個被告的律師蒙特斯說，該監獄內充斥猖獗的文化、圍牆內的性交易。（記者劉先進╱攝影）

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