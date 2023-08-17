巴洛阿圖市中心 街頭驚現1具男屍

Waverley與Hamilton Ave.附近交通恢復如常。（記者徐蓓蓓／攝影）

巴洛阿圖警方16日早上在市中心街道上發現一具男性屍體，目前正在調查中。

據警方消息稱，一位路人在早上大約6時30分，向巴洛阿圖警方24小時派出所報告可能發現了屍體。巴洛阿圖消防隊立刻出動，很快確認了男子已經死亡。警察隨後在調查時關閉了靠近Hamilton Ave. 與Waverley 600號附近的街區。

到早上10時的時候，警方宣布，這起死亡事件目前對公眾未造成直接危害。

將近早上10時30的時候，警察去掉了現場周圍的黃色警戒帶。屬於死者的那輛2021年綠色道奇 挑戰者也被拖離現場，移送到位於市政廳的警局總部。Waverley街很快重新通車。

據警方透露，調查顯示男子屍體被發現時，倒在自己正常停靠的道奇車和人行道之間的地上。警方說，他們不懷疑有犯罪行為，也沒有任何證據表明有犯罪行為發生。

警方沒有公布男子的身份。聖他克拉拉縣驗屍官會繼續深入調查男子的死亡原因。

任何有關於這起死亡事件信息的人士可以致電警局24小時派遣中心，電話(650) 329-2413。匿名提供線索可以電郵[email protected] , 傳送簡訊或留言給(650) 383-8984這個號碼。