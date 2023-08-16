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舊金山前7月473人死於毒品過量 創新高

記者李怡／舊金山報導
舊金山市中心街道上的癮君子。（記者李怡／攝影）
舊金山市中心街道上的癮君子。（記者李怡／攝影）

舊金山法醫辦公室15日發布報告指出，舊金山7月份因毒品過量致死事件造成71人死亡，其中有62例死於芬太尼過量。2023年迄今為止，共有473人死於毒品過量，創歷史新高。

舊金山衛生局局長考法克斯（Grant Coflax）說：「很悲傷地告訴大家，這是舊金山經歷過的最高的毒品過量死亡數量。這與藥物供應中，芬太尼的超量有直接關係。過去五年中，因芬太尼過量死亡的人數迅猛增長。」

考法克斯表示，2020年，全市有725人因吸毒過量死亡，其中519人死於芬太尼。到2023 年，芬太尼變得更便宜、更有效且更容易獲得。7個月內有473人死亡，其中325人死於芬太尼。衛生部門正在集中資源擴大治療範圍，並擴大納洛酮的使用範圍。

衛生局強調，毒品過量是可以預防的，但需要採取一系列措施。比如要繼續增加獲得鴉片類藥物的門檻，減少民眾對於此類藥物的依賴，從而降低用藥過量風險。除了納洛酮之外，美沙酮和丁丙諾啡也是幫助對抗毒品過量越來越有用的選擇。

衛生局代表還反駁了強制給癮君子治療的建議，稱這種方法並不是最有效的，且結果好壞參半。有時還會增加人們潛在服藥過量的風險。「當強迫人們接受治療，而不充分監督時，服藥過量的風險就會上升。」

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