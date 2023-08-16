列治文區Geary街增設快速公交 惹民怨

社區居民在聽證會上積極發言，希望考慮小商戶利益。（記者李怡╱攝影）

對於舊金山 市交通局提出對列治文區（Richmond）主要商業走廊Geary街增設快速公交項目（BRT）計畫，市府15日召開了交通局董事會投票 會議。表決聽證會現場聚集近百位居民，反對這項計畫，認為施工項目會縮減沿街30%停車位，並給小商戶們帶來負面經濟影響。

交通局董事會當天晚間以五票對零票的結果，通過這項計畫。

Geary街交通改造示意圖，總計將減少40餘個停車位。（記者李怡╱攝影）

交通局董事會對BRT項目投票，除了在Geary街上增加公交車專用車道外，還將把位於15至26大道沿街路段斜向停車位改為平行停車位。工程總共將拆除減少70個停車位，同時在附近街道上再重新畫出22個停車位，共計損失48個停車位。居民代表在會上表示，損失的停車位對沿街商戶而言非常關鍵，關係到店內的生意興旺。

聽證會上多位發言人表示，Geary街上的商戶、企業和社區組織正在高通脹、低稅收和不公正的公共政策下艱難生存。相比疫情 前，列治文區的銷售稅收下降了28%，空置店面不斷增加。店家正處於從疫情和經濟衰退中恢復的關鍵時期，損失停車位對街上的小商業會帶來很大的負面影響。

還有商戶說，並非完全反對BRT項目，而是希望推遲到2025年再實施，可以給商戶們經濟復甦的機會。

列治文區市議員陳詩敏辦公室代表發言表示，將要求暫緩現行BRT計畫，將資源和經費用在完全恢復社區急需的38號公車線，以及繼續疫情期間試行的沿街公車專用線，有同樣的公交服務效率。

舊金山交通局發言人Stephen Chun說：「交通局非常重視小企業生計，了解疫情帶給大家的困難和重創，並會全力支持小企業的複甦。考慮到停車位對於商戶的重要性，正在努力與社區商戶合作，在十字路口增加替代停車位。完工之後會運用項目資金開展營銷活動，吸引顧客回流。」

交通局表示，2024年到2028年，四年施工時間裡，每個街道的修路時間只需要封鎖一到兩天，不會對沿街商戶造成長期困擾。

交通局還發布了一項調查報告，Geary街路段只有22%的人開車前往，步行或乘坐公共交通的人比開車數量多，且總體消費更高。發言人Stephen說，根據Mission街和Taraval街的改造結果看，修繕後的道路，沿街商戶的銷售稅收入會更高。