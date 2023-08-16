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金山估值官郭華健：房產估值 存在種族偏見

記者劉先進／舊金山報導
舊金山估值官郭華健辦公室12日在舊金山市大舉行免費的家庭財富論壇，不少市民到場參與。（記者劉先進／攝影）
舊金山估值官郭華健辦公室12日在舊金山市大舉行免費的家庭財富論壇，不少市民到場參與。（記者劉先進／攝影）

舊金山估值官郭華健（Joaquín Torres）辦公室上周末在舊金山市大舉行免費的家庭財富論壇，圍繞財務知識、建立世代財富和加強房屋所有權等主題，提供民眾相關資訊與資源。約200市民到場參加，現場提問熱烈。郭華健表示，儘管有私人房產評估師，評估方法也日益標準化，但有時仍會出現針對有色人種的偏見。曾有非裔家庭發現，第一個評估師給的價格偏低，換了評估師後，估值回到正常水準。

郭華健表示，他的辦公室工作重點之一，是幫助不同家庭通過購房和資產保護，實現財務安全。通過家庭財富論壇，該辦公室將各行業專家以及地方和州政府機構匯集一堂，以方便的方式讓所有市民都能獲得財富增長和保護的工具。

他說，私人房產評估中可能出現種族偏見。比如，一個非裔家庭發現，請一位評估師來到他們家估值，結果給了一個較低的價值。該家庭認為，根據附近的價格比較，他們的房子價值應該更高。於是，他們粉刷房子，搬走自己的物品，拍了新照片擺上去，然後邀請了一位新的評估師對房子進行估價。結果，這個價格與自己在附近進行的比較銷售價格相匹配。相關的全國委員會說，評估師遵循標準化的做法，但是沒有人回答為什麼會允許在短短幾周內，對同一個房子的估價，會有這樣的不同？

郭華健提醒，評估後，業主可和貸款人溝通，根據現場敘述、選擇和研究進行測試，並表明這個評估對自己並不友好、不公平，想換一個估價師。「無論是高估還是低估，要確保民眾知道如何跟進，提出正確的問題，以測試評估師提供的敘述和評估，因為這對他們想從房屋中提取的資產，或想通過出售房屋產生的財富有很大的影響。」

他表示，州政府授權的計畫，要求舊金山在2031年底前制定出一項計畫，建造8.2萬套住房，其中4.6萬套須是中低收入家庭可負擔得起。而估值官辦公室可以幫助實現這一目標的方式之一，就是支持那些在家中開發和建造附屬住宅單位（ADU）的房主。「我們希望確保人們意識到，房產稅、時間和成本、建設問題、怎樣與太平洋瓦電（PG&E）及公用事業委員會溝通，屋主在經濟上可能會受到什麼影響。」

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