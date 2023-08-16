DoorDash聖荷西設實體餐廳

DoorDash Kitchens在聖荷西開設實體美食快餐店。（美聯社）

據聖荷西 焦點報（San Jose Spotlight）報導，最初好似幽靈廚房的DoorDash Kitchens，現在已在聖荷西Curtner大道的Plant Shopping Center購物中心提供堂食服務。該店於5月試營業，7月31日正式開業，提供10家精選餐廳，將顧客與他們可能無法體驗到的餐廳聯繫起來。餐廳提供的美食包括Aria Korean Street Food的炸雞玉米卷、Koi Palace的香脆蝦餃和Sweet Street的crème brulée芝士蛋糕。

DoorDash新餐廳模式負責人Ashlee Tran說，該店最終將提供堂食、走餐和外賣服務。DoorDash Kitchens曾於2021年7月至11月在Westfield Oakridge購物中心開設過臨時店面。其積極的營業成果促使該公司找到了一個合適的地點建立一個更永久的店面。DoorDash Kitchens 廚藝經理巴里（Dillon Barry）說，將10家餐廳集中在一個屋簷下，對餐飲業來說是一次非同尋常的體驗。

這裡沒有單獨的攤位供商戶租用，有的是一個大型共享廚房，供DoorDash的廚師和每家餐廳培訓的廚房員工製作食物。DoorDash Kitchens為剛剛起步的外來餐館提供了一個測試新市場的途徑，同時又避免了他們自行開設店面的費用。

餐廳室內和室外的餐桌充分利用了購物中心的人流量，顧客可以品嘗來自灣區 各家餐廳的美食。Tran說：「公眾和顧客的歡迎程度已經非常高了。人們真的很興奮能在這裡看到另一種美食選擇。」

對於在巴洛阿圖（Palo Alto）和舊金山都有餐廳的The Melt來說，這是一個試水溫的機會。The Melt品牌營收總監萊特（Sean Reiter）說，DoorDash Kitchens的烹飪員工在The Melt進行了一段時間的培訓。

萊特說，該餐廳的MeltBurger最暢銷。它由安格斯牛肉與和牛製成，裡面夾著融化的切達幹酪，上面放著墨西哥 酸黃瓜調味汁，烤奶酪也很受歡迎。他希望The Melt在Plant購物中心的成功能給店主帶來信心，在聖荷西開設更多分店。

「我認為需求會證明這一點，」他對焦點報說。The Melt 計畫明年在山景城、聖他克拉拉（Santa Clara）和桑尼維爾（Sunnyvale）開設餐廳。

聖荷西消防隊隊長瑞安（Ira Ryan）帶著他的消防隊員們來到DoorDash Kitchens。他說，方便快捷和多樣化的菜單是一個優點，他們計畫下次再來。他們點了咖啡、烤肉、巴西莓碗和沙拉。

來自東灣的顧客阿爾法羅（Alice Alfaro）當時正在購物，想吃點東西。她來到DoorDash廚房，在眾多選擇中看到了The Melt。她喜歡巴洛阿圖的這家店，打算買一份烤奶酪三明治。「我覺得這太棒了，」阿爾法羅說。「有更多種類和選擇總是好事。