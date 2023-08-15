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無人車擴張營運 反對意見未平息

記者李怡／舊金山報導
多輛無人車夜間停擺在舊金山的街道上，造成交通癱瘓。（Gregs供圖）
多輛無人車夜間停擺在舊金山的街道上，造成交通癱瘓。（Gregs供圖）

上周四加州公共事業委員會以三比一投票通過無人車全天候服務立法，但表達反對的意見仍一波接著一波。不只當地民眾擔憂，多位議員、官員也表示，應加強監管，限制無人車服務的快速擴張。

舊金山市民Gregs14日向本報表示，無人駕駛汽車在格蘭特大道（Grant Av）上造成交通堵塞，並蔓延到周圍兩、三個街區。他說，作為舊金山市民，未曾為無人車全天服務投票過，但對現況的擔憂他應表達出來。

監管機構的報告顯示，Waymo目前有100輛無人車在舊金山市中心的路上行駛。 Cruise在夜間部署約300輛，白天部署100輛汽車。與目前在街道上行駛的1萬多輛網約車和出租車的數量相比，目前無人車的數量並不算多。但是無人駕駛車造成的道路交通癱瘓是前所未有的。上周五晚就有目擊者稱無人車輛造成北岸區交通中斷。十餘輛車輛因系統信號斷鏈擁堵在一起，一度造成交通混亂局面。

舊金山市議員安世輝（Asha Safai）向本報表示，因為加州的立法已經通過，不會再將法案撤銷，但是會和同事們一起，蒐集更多的數據以判斷是否會真切的影響到公共交通安全，並加強行駛監管，我們必須確保將城市的公共安全放在首位。

舊金山市議會議長佩斯金(Arron Peskin)聲明，會聯合同事與市府官員上書州府，要求嚴格限制無人車服務的擴張。佩斯金表示，市長辦公室、市議會、消防局、市交通局和縣交通局將共同努力，加強對「無人駕駛計程車全天候服務計畫」的監管，將對生命安全造成的威脅扼殺在搖籃裡。並譴責州府專員的決定，說道，州府專員拒絕接受市府官員的意見。

目前舊金山共記錄了55起涉及無人駕駛汽車干擾急救人員的事件。佩斯金說，這個數字可能更高，但這些公司不會分享自己的事件統計。佩斯金表示，市議會在夏季休會後於9月回來時，他將和同事們干涉、放慢無人車服務的擴張。

Cruise公司的工程師將故障歸咎於音樂節上手機使用超載，造成無線連接問題。這應該是無人駕駛汽車技術的一個固有缺陷，表明在緊急情況下，當手機服務中斷時，無人駕駛汽車將原地停下來，阻止警察和消防人員在城市中作業。

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