無人車擴張營運 反對意見未平息

多輛無人車夜間停擺在舊金山的街道上，造成交通癱瘓。（Gregs供圖）

上周四加州 公共事業委員會以三比一投票 通過無人車全天候服務立法，但表達反對的意見仍一波接著一波。不只當地民眾擔憂，多位議員、官員也表示，應加強監管，限制無人車服務的快速擴張。

舊金山 市民Gregs14日向本報表示，無人駕駛汽車在格蘭特大道（Grant Av）上造成交通堵塞，並蔓延到周圍兩、三個街區。他說，作為舊金山市民，未曾為無人車全天服務投票過，但對現況的擔憂他應表達出來。

監管機構的報告顯示，Waymo目前有100輛無人車在舊金山市中心的路上行駛。 Cruise在夜間部署約300輛，白天部署100輛汽車。與目前在街道上行駛的1萬多輛網約車和出租車的數量相比，目前無人車的數量並不算多。但是無人駕駛車造成的道路交通癱瘓是前所未有的。上周五晚就有目擊者稱無人車輛造成北岸區交通中斷。十餘輛車輛因系統信號斷鏈擁堵在一起，一度造成交通混亂局面。

舊金山市議員安世輝（Asha Safai）向本報表示，因為加州的立法已經通過，不會再將法案撤銷，但是會和同事們一起，蒐集更多的數據以判斷是否會真切的影響到公共交通安全，並加強行駛監管，我們必須確保將城市的公共安全放在首位。

舊金山市議會議長佩斯金(Arron Peskin)聲明，會聯合同事與市府官員上書州府，要求嚴格限制無人車服務的擴張。佩斯金表示，市長辦公室、市議會、消防局、市交通局和縣交通局將共同努力，加強對「無人駕駛計程車全天候服務計畫」的監管，將對生命安全造成的威脅扼殺在搖籃裡。並譴責州府專員的決定，說道，州府專員拒絕接受市府官員的意見。

目前舊金山共記錄了55起涉及無人駕駛汽車干擾急救人員的事件。佩斯金說，這個數字可能更高，但這些公司不會分享自己的事件統計。佩斯金表示，市議會在夏季休會後於9月回來時，他將和同事們干涉、放慢無人車服務的擴張。

Cruise公司的工程師將故障歸咎於音樂節上手機使用超載，造成無線連接問題。這應該是無人駕駛汽車技術的一個固有缺陷，表明在緊急情況下，當手機服務中斷時，無人駕駛汽車將原地停下來，阻止警察和消防人員在城市中作業。