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灣區周間農夫市集 下班好去處

記者孫愛薇╱聖荷西報導
蔬果攤位的貨源都來自灣區附近的吉爾洛或聖他克魯茲在地農場，新鮮的品質受遊客喜愛。(記者孫愛薇╱攝影)
蔬果攤位的貨源都來自灣區附近的吉爾洛或聖他克魯茲在地農場，新鮮的品質受遊客喜愛。(記者孫愛薇╱攝影)

位在聖荷西的Santana Row是南灣知名的戶外購物街。從五月開始，每周三下午4時到晚間8時舉辦夏日Santana Row農夫市集。有別一般只在周末早上舉辦的農夫市集，這場周三下午的農夫市集讓剛下班的上班族也能輕鬆逛逛。當地安全的封街設計，吸引許多育有孩童的家庭前來購物。

Santana Row購物街帶有歐式風情，街邊有露天酒吧與餐廳。灣區起家的藍瓶咖啡(Blue Bottle)也在廣場中央開設一間小店面，讓路過的遊客在樹下乘涼喝杯咖啡，聽街頭藝人的音樂表演。為了吸引家庭族群，農夫市集還提供孩童畫畫與手作材料，小朋友玩得不亦樂乎。

經常來逛市集的黃小姐表示，農夫市集位在Santana Row步行區，兩側是建築物，有餐廳和店面：「和我過去逛的農夫市集大多在一個空地或停車場很不一樣，有一種在城市裡鬧中取靜的感覺。不過似乎農產品的攤位比其他市集少，時間也很特別，是在周三傍晚。之前去過的農夫市集大多在周末上午，逛起來的感覺不太一樣。上班族可以下班後去採買晚餐。」

黃小姐還推薦了市集裡的攤位。她說，Resendiz Farms的水果新鮮又好吃，還有Little Sky Bakery的麵包非常美味。另外就是位在市集中段有賣烤雞和肋排的攤位，總是大排長龍很快就賣完，提醒想順帶購買晚餐的民眾，提早去排隊。

Santana row農夫市集有來自吉爾洛（Gilroy）、聖他克魯茲(Santa Cruz) 等在地農場新鮮蔬果販售。有別於其他市集的周間舉辦時段，Santana row獨特的舒適徒步環境，是南灣夏日周間裡的想輕鬆走走的選擇。市集到九月底就結束，建議想去市集的民眾，可以把握時間前往。

市集內也有華人開設的美食攤，各種冷凍食品方便帶回家加熱享用。(記者孫愛薇╱攝影)
市集內也有華人開設的美食攤，各種冷凍食品方便帶回家加熱享用。(記者孫愛薇╱攝影)
街頭藝人在廣場獻唱，很適合邊聽歌邊享用市集購買的美食。(記者孫愛薇╱攝影)
街頭藝人在廣場獻唱，很適合邊聽歌邊享用市集購買的美食。(記者孫愛薇╱攝影)
舊金山灣區起家的藍瓶咖啡店，在廣場中間開設一間小而巧的門市，早晨時段經常大排長龍...
舊金山灣區起家的藍瓶咖啡店，在廣場中間開設一間小而巧的門市，早晨時段經常大排長龍。(記者孫愛薇╱攝影)
Santana Row購物街以歐式風格為主，建築物帶有典雅的歐式設計。(記者孫愛...
Santana Row購物街以歐式風格為主，建築物帶有典雅的歐式設計。(記者孫愛薇╱攝影)
徒步區兩旁有多家露天酒吧或餐廳，享用美食美酒也享受夏日午後陽光。(記者孫愛薇╱攝...
徒步區兩旁有多家露天酒吧或餐廳，享用美食美酒也享受夏日午後陽光。(記者孫愛薇╱攝影)
小朋友在徒步區的廣場內玩大型的西洋棋。(記者孫愛薇╱攝影)
小朋友在徒步區的廣場內玩大型的西洋棋。(記者孫愛薇╱攝影)
日式精緻文具店Mai Do，販售許多日本進口的文具小物。(記者孫愛薇╱攝影)
日式精緻文具店Mai Do，販售許多日本進口的文具小物。(記者孫愛薇╱攝影)
蔬果、鮮花攤位的貨源都來自灣區附近的吉爾洛或聖他克魯茲在地農場，新鮮的品質受遊客...
蔬果、鮮花攤位的貨源都來自灣區附近的吉爾洛或聖他克魯茲在地農場，新鮮的品質受遊客喜愛。(記者孫愛薇╱攝影)

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