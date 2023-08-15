灣區周間農夫市集 下班好去處

蔬果攤位的貨源都來自灣區附近的吉爾洛或聖他克魯茲在地農場，新鮮的品質受遊客喜愛。(記者孫愛薇╱攝影)

位在聖荷西的Santana Row是南灣知名的戶外購物街。從五月開始，每周三下午4時到晚間8時舉辦夏日Santana Row農夫市集。有別一般只在周末早上舉辦的農夫市集，這場周三下午的農夫市集讓剛下班的上班族也能輕鬆逛逛。當地安全的封街設計，吸引許多育有孩童的家庭前來購物。

Santana Row購物街帶有歐式風情，街邊有露天酒吧與餐廳。灣區 起家的藍瓶咖啡 (Blue Bottle)也在廣場中央開設一間小店面，讓路過的遊客在樹下乘涼喝杯咖啡，聽街頭藝人的音樂表演。為了吸引家庭族群，農夫市集還提供孩童畫畫與手作材料，小朋友玩得不亦樂乎。

經常來逛市集的黃小姐表示，農夫市集位在Santana Row步行區，兩側是建築物，有餐廳和店面：「和我過去逛的農夫市集大多在一個空地或停車場很不一樣，有一種在城市裡鬧中取靜的感覺。不過似乎農產品的攤位比其他市集少，時間也很特別，是在周三傍晚。之前去過的農夫市集大多在周末上午，逛起來的感覺不太一樣。上班族可以下班後去採買晚餐。」

黃小姐還推薦了市集裡的攤位。她說，Resendiz Farms的水果新鮮又好吃，還有Little Sky Bakery的麵包非常美味。另外就是位在市集中段有賣烤雞和肋排的攤位，總是大排長龍很快就賣完，提醒想順帶購買晚餐的民眾，提早去排隊。