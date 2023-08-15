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救世軍避難所擴容 聖縣議員籲議會支持

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
李洲曉（左三）、查維斯(右一)、葛萊姆林（左一）及聖荷西市府代表出席記者會。(記者徐蓓蓓╱攝影)
李洲曉（左三）、查維斯(右一)、葛萊姆林（左一）及聖荷西市府代表出席記者會。(記者徐蓓蓓╱攝影)

聖他克拉拉縣議員李洲曉 （Otto Lee）、查維斯 （Cindy Chavez），以及矽谷救世軍執行主席葛萊姆林 （Glenn Gramling），14日在縣政府大樓花園內共同舉行記者，呼籲議會支持一項救世軍緊急避難所擴容計畫。

李洲曉說，他成為縣議員以來兩年中，每天都在為解決這一問題努力。救世軍參與此次翻新聖荷西第四街的緊急避難所的計畫，完工後將至少增添40張臨時居住床位。他指出，這些臨時床位並非解決無家可歸問題的重點、縣議會正與聖荷西市，以及和「目的地家園 」（Destination: Home) 這樣的慈善機構緊密合作，尋求永久解決的方案。

李洲曉表示，建立更多永久居所面臨不少困難，如資金短缺、來自當地社區的居民的反對等。目前救世軍提供的第四街的擴容項目，選址既適合建立臨時居所，也位於一向對收容項目友好的社區，十分難得。明天縣議會就將討論這一項目，希望可以獲得通過。

查維斯表示，李洲曉是真正讓縣議會意識到建立臨時居所重要性的人。而矽谷救世軍是同時有為無家可歸者提供永久居所和臨時居所的組織。加州政府向聖荷西政府提供了200套臨時居所的單元，希望通過和聖荷西市府的合作，可以讓救世軍可以獲得這些臨時的單元。

葛萊姆林表示，救世軍從1884年開始服務於聖他克拉拉縣，在調配資源服務無家可歸者方面有非常成功的紀錄。政府的經濟援助需要負責任的使用，並最大化其用途。救世軍和縣府的合作，可以最大化地發揮這些撥款的作用。

在回答本報記者提問時，李洲曉表示，針對無家可歸問題，並沒有一勞永逸的解決方法，使得臨時居所的建設變得異常重要。他在伊拉克戰場豐富的後勤調度經驗，使得查維斯和其他議員在建立臨時居所項目議題上對他十分倚重和信賴。

李洲曉說，項目完成後，可以為現有70張床位的救世軍收容所增加超過40張臨時床位。...
李洲曉說，項目完成後，可以為現有70張床位的救世軍收容所增加超過40張臨時床位。(記者徐蓓蓓╱攝影)
圖為救世軍第四街避難所擴容項目看板。(記者徐蓓蓓╱攝影)
圖為救世軍第四街避難所擴容項目看板。(記者徐蓓蓓╱攝影)

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