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生命成長營 侯文詠9月9日線上開講

本報記者／南灣報導
北加福智企業人士生命成長營將於9月9日舉行，邀請暢銷小說「白色巨塔」的作者侯文詠擔任講師。（北加福智企業營提供）
北加福智企業人士生命成長營將於9月9日舉行，邀請暢銷小說「白色巨塔」的作者侯文詠擔任講師。（北加福智企業營提供）

北加福智企業人士生命成長營將於9月9日舉行，邀請暢銷小說「白色巨塔」的作者侯文詠擔任講師，線上現身說法棄醫從文的緣起，對於幸福人生的感受和體驗，以及如何歷事練心成為人生的贏家。

近來，矽谷及灣區的企業人士面臨疫情、通貨膨脹、裁員等接踵而來的壓力和挑戰，要如何安頓身心，尋找到真正的快樂？侯文詠和企業營的講師，將帶領學員「掌握生命蛻變的密碼，成為人生真正的贏家」，把握自己的心成為真正的貴人。

今年第九屆的企業營，推出了多元化的課程及陣容堅強的講師團，其他的講員包括曾任兆豐商銀矽谷分行副行長、阿姆斯特丹分行行長的陳國雄，將從各種不同的角度來探討「幸福」，這個讓大家窮極一生追尋的目標。

曾任福智僧團住持的如證和尚，則會引導學員從心靈出發，掌握良好的人際關係這個關鍵的幸福密碼，並會接受及回答學員的提問。另外， 慈心事業部將分享「關愛自己， 關愛地球」的熱門環保議題。

所有參加企業營的學員，將獲贈侯文詠的親筆簽名書「請問侯文詠」。名額有限，有意參加的企業人士請於8月18日之前報名。

時間：9月9日（六）早9時至晚6時。

地點：北加福智，1338 Ridder Park Dr, San Jose, CA 95131。

費用：$50（包括點心、午餐、學員手冊等），$40（兩人或以上同時報名，八折優惠）

報名表：https://tinyurl.com/7huafpn4。

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