新學年 聖荷西公共圖書館與學區合推借書卡

聖荷西公共圖書館與學區合作推出的學生借書卡，允許學生使用電子資源並藉用最多5件物品，無需支付滯納金。（取自聖荷西公共圖書館網站）

聖荷西公共圖書館 （San Jose Public Library, SJPL）將在2023-24學年繼續透過提供大量資源和服務來支持社區。

SJPL與聖市學區 合作推出的學生借書卡，允許學生使用電子資源並借用最多五件物品，無需支付滯納金。此外，SJPL還為聖市教育 工作者提供了一張特殊的借書卡，在聖市學前班或任何公立、私立或特許的K-12學校工作的18歲以上成年人可以獲得。憑藉該卡可以借閱和續訂更長時間，並且不會對逾期未還處以罰款。

除了圖書卡服務外，SJPL還組織各種現場活動，在整個學年提供學術支持，包括作業幫助、閱讀支持和數學輔導等服務。SJPL還舉辦藝術俱樂部、STEAM（Science，Technology，Engineering，Arts，Mathematics）俱樂部、西洋棋俱樂部和神奇寶貝俱樂部等項目。此外還有適合各個年齡段的編碼課程，包括在線和面授課程。

SJPL還提供很多志願服務機會，包括Coding5K項目、圖書館之友、家庭作業俱樂部教練、青少年書評人、青年理事會（Teens Reach）和青少年參與行動（SJ Engage for Teens）。這些角色為學生提供積累社區服務時間和為社區做出貢獻的機會。

對於喜歡在家查閱材料的人，SJPL提供了廣泛的電子資源，幫助教師和學生快速訪問有用材料，確保為面對面或在家學習者提供學術支持，實現社區學術目標。