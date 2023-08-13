交通局倡「慢下來」 確保孩童路上安全

記者會上展示一輛裝飾有「慢下來！確保家庭安全」公益廣告的VTA公交車。（記者葛歆睿／攝影）

新學年即將開始，聖他克拉拉縣交通局（Santa Clara Valley Transportation Authority，VTA）推出「慢下來！確保家庭安全」（Slow Down！Keep Family Safe）公益廣告，將聖荷西 的「零願景」（Zero Vision）擴大到聖他克拉拉縣全縣15個城鎮，敦促機動車司機在街道和馬路上減速慢行，並注意自行車騎士和行人。

VTA董事會中的南灣多位民選官員日前在Homestead High School召開記者會，宣布這一消息，並展示一輛裝飾有新公益廣告的VTA公交車。此外，公益廣告還將出現在車站、輕軌列車、社交媒體和網站上。除了英文，還有西班牙文、越南文、以及中文版本。

身為VTA董事會主席的巴洛阿圖市市議員伯特（Pat Burt）表示，VTA致力於透過資助和建設基礎設施，包括獨立的自行車道和步道、完整街道概念以及支持安全教育 計畫，來增強騎自行車者和行人的安全。「全縣的學生正在準備返校，很快自行車道上就會看到非常多學生。我們今天想要傳達給司機們一個信息，」他說，「慢下來！確保家庭安全。」

馬漢表示，新公益廣告的目的是透過教育提升民眾認知，從而改變行為。（記者葛歆睿／攝影）

聖荷西市市長馬漢（Matt Mahan）同時也是VTA董事會成員，他表示，這個公益廣告的目的是透過教育提升民眾認知，從而改變行為。「安全掌握在個人手中。我們需要提高認知，讓人們意識到，開車時所做的有意識或無意識的選擇，都關乎交通安全。」他說，「春天我們推出了『慢下來，聖荷西，』現在是『慢下來，聖他克拉拉縣。 』我們正在整個南灣以協調的方式做到這一點。 」

聖荷西市市議員福利 （Palm Foley）也是VTA董事會成員。她指出，超速是本地發生致命或者嚴重車禍的首要原因。聖荷西去年35人死於謀殺。相比之下死於交通事故的多達65人，足以說明問題的嚴重性。

「了解速度限制並遵守，這個簡單的決定就可以挽救生命。我非常自豪VTA正在擴大這個信息，不僅限於聖荷西，而是整個聖塔克拉拉縣。」福利說，「交通安全問題不分行政區域，需要協調的區域性方法來解決。」

南灣包括桑尼維爾，庫比蒂諾、洛斯蓋圖、薩拉度加之前都已推出各自的道路安全計畫，而金寶和蒙特賽倫諾也有與VTA合作的類似計畫。