新冠病例又增 專家籲開學前打疫苗

隨著舊金山眾多學校開學，新冠病毒的病例數字卻呈上升趨勢，這促使公共衛生專家加倍呼籲孩子們及時接種疫苗。（美聯社）

隨著舊金山 灣區眾多學校開學，新冠病毒的病例數字卻呈上升趨勢，這促使公共衛生專家加倍呼籲孩子們及時接種疫苗 。

與上周相比，本周的新冠病例增加了一倍，新變種EG.5現在占所有新增病例的17%。舊金山加大傳染病專家陳子平（Peter Chin-Hong）博士告訴「舊金山觀察家」（SF Examiner），鑒於人們夏季的旅行以及創紀錄的熱浪使人們待在室內等原因，最新病例的增加並不令人意外。儘管如此，舊金山公共衛生廳（Department of Public Health）還是對青少年持謹慎態度。

「目前，6歲及以上尚未接種當前二價新冠疫苗的人群，以及6個月至5歲尚未完成首次新冠疫苗系列接種的兒童，應考慮接種該疫苗。」該部門官員在給「觀察家」的一份聲明中寫道。

新疫苗將於秋季推出，根據加大健康中心（UC Health）稱，聯邦食品與藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration）的顧問們決定將當時占主導地位的XBB.1.5變異株作為今年秋季的COVID-19年度疫苗的基礎。

儘管XBB.1.5變異株已不再是優勢菌株，但健康專家表示，新疫苗將對所有菌株都有效。

加大健康中心感染預防與控制高級醫學主任巴倫（Michelle Barron）博士在一份聲明中說：「疫苗的免疫原性足以保護你免受現在流行的病毒的感染，而且，如果今年秋季流行一種新的表兄弟變異株，疫苗仍然具有相當的保護作用。」

接種疫苗是免費的，6個月及以上尚未接種的人都可以接種，只有65歲及以上的老人才能接種疫苗補強針。

舊金山聯合學區（SFUSD）公立學校不要求接種新冠疫苗。自3月起，日托所和獲得許可的兒童場所不再需要向公共衛生廳報告新冠的個別病例，所有學校也無需報告病例。

舊金山市聯合學區的學校不再需要進行檢測 ，學校也不再現場提供檢測包，市立學校可提供免費檢測。

與陳子平醫生一樣，公共衛生廳預計今年秋季新冠病例不會攀升。該廳官員說：「我們預計，對於按時接種疫苗的人來說，不會出現更嚴重的疾病或住院情況。在可預見的未來，新冠疫情仍將與我們同在，但我們有許多工具可以減緩病毒傳播，預防重症和住院。」

但合理的預防保護措施依然可行：如果感覺不適，戴上口罩；盡可能在戶外舉行大型聚會；在家中準備好檢測試劑盒；如果病毒檢測呈陽性，避免參加人際社交活動。