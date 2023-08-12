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加州電動車銷量飆升 聖縣最高

記者葛歆睿 / 南灣報導
根據CEC的數據，特斯拉約占聖縣新電動汽車銷量的67%，比全州特斯拉銷售占比高出約12%。（記者葛歆睿 / 攝影）
根據CEC的數據，特斯拉約占聖縣新電動汽車銷量的67%，比全州特斯拉銷售占比高出約12%。（記者葛歆睿 / 攝影）

加州電動汽車銷量飆升，而聖他克拉拉縣更是處於領先地位。

根據加州能源委員會（California Energy Commission，CEC） 2023年的數據，今年聖縣登記的新車購買量中有超過43%是零排放車輛，為加州最高。去年這一比例為34%。

據美國能源部稱，電動汽車一次充電平均可行駛100至400哩以上，具體取決於品牌和型號。 根據交通部2023年的數據，美國駕駛員平均每天行駛37哩，每年估計行駛1萬3500哩。

根據CEC的數據，聖縣最受歡迎的電動汽車是特斯拉Model Y型號，一次充電可行駛330哩。 特斯拉已沿主要交通幹線建設了快速充電基礎設施網絡，為其車輛提供支持。

住在庫比蒂諾的劉先生家有兩部電動車，一部是特斯拉Model X，一部Model 3。他對這兩部車的續航能力非常滿意，稱充電站在灣區隨處可見，日常出行和短途旅行都不成問題。劉先表示，自己因為對新生事物、前沿科技感興趣，很早就「入坑」了特斯拉，還更新換代過一次，所以已經買了3部，而且未來再換車仍然首選特斯拉。

根據CEC的數據，特斯拉約占聖縣新電動汽車銷量的67%，比全州特斯拉銷售占比高出約12%。隨著電動汽車銷售的鼓勵，預計這一趨勢將持續下去。

今年福特和通用先後宣布其電動車加入特斯拉充電系統，特斯拉充電站網絡逐漸成為標準。對消費者而言，購買任何電動汽車品牌，都變得更容易也更有吸引力。

根據州長紐森辦公室在2020年發布的一項指令，到2035年，加州銷售的所有新車都必須是電動汽車。這一目標將漸進式完成，2026年銷售的新車中35%將為電動汽車，2030年為68%，直到2035年為100% 。

聖荷西市去年推出試點計劃促進電動汽車在低收入和貧困社區的普及，同時結束了長達數十年的允許電動汽車免費停車的激勵計劃。聖市議員一致投票決定制定一項政策，取消新開發項目的最低停車數量標準要求，以減少碳足跡。

CEC表示，零排放汽車是加少減少排放解決方案的一部分，但也希望透過加強城市設計，減少汽車依賴。 去年，加州取消了公交站附近新開發項目的最低停車數量標準要求。

特斯拉 加州 電動車

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