士德頓市庇護所撐過營運難關 300遊民仍可棲身

士德頓市（Stockton）已達成協議，持續為約300名面臨流離失所風險的無家可歸者維持庇護服務。（翻攝自KCRA3）

士德頓市（Stockton）已達成協議，持續為約300名面臨流離失所風險的無家可歸者維持庇護 服務。根據協議條款，St. Mary's Dining Room最早將於9月1日接管士德頓無家可歸者收容所的轉租，這意味著受影響的人將繼續獲得服務，而不會受到干擾或不得不搬遷。

St. Mary's Dining Room執行長林登（Petra Linden）表示，每天都會聽到有人對庇護服務的巨大需求，這也將使得他們有機會真正擴大這一區域的服務，以便於人們在需要緊急避難所時能夠有不同的住宿選擇。

士德頓無家可歸者庇護所已在士德頓市經營37年，是一個不隸屬於市府的非營利組織，原本因為營運問題，將於今年8月關閉，而士德頓市的無家可歸者何去何從也成了緊急的問題，如今St. Mary's Dining Room願意接手，意味著這些無家可歸者將能繼續待在庇護所中。

士德頓市經理兼緊急服務總監布萊克（Harry Black）在一份聲明中表示，很高興能夠協助將士德頓無家可歸者收容所轉給St. Mary's Dining Room，自從士德頓無家可歸庇護所宣布要關門前，市府一直在採取多種策略，轉租、轉讓就是策略之一。

布萊克表示，解決這個問題需要集體努力，市政府的工作人員一直在與外部合作夥伴合作，為此努力工作，市府將繼續努力實現平穩過渡，確保社區中最弱勢的群體有棲身之所，並獲得所有必要的服務。

士德頓市長林肯表示，協議反映了整個社區的同情心和承諾。他說：「這表示當我們齊心協力實現共同使命時，我們就會團結一致，致力於保護、保護和支持無家可歸的社區成員。」

林登表示，St. Mary's Dining Room去年為5000多人提供服務，為有需要的人提供食物、淋浴、社會服務和醫療保健，該組織正準備於今年秋天開始建設Pathways設施，明年某個時候將在園區內提供350間房間。