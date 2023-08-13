拒遷往米勒公園 沙加緬度遊民：不安全

沙加緬度市府和沙加緬度的無家可歸者聯盟之間的爭執愈演愈烈。（翻攝自KCRA3）

根據中谷當地媒體KCRA3報導，8月9日一份向聯邦法院提交的文件顯示，沙加緬度市府和沙加緬度的無家可歸者聯盟之間的爭執仍在持續。

8月第一周，一名聯邦法官發布了一項臨時限制令，禁止沙加緬度市在14天內對無家可歸者營地進行清掃。法官發布命令幾天後，沙加緬度市府對擬議命令的反對來得太晚了，市府於8月8日提出新的反對意見。

沙加緬度市府對聯邦法院表示，無家可歸者並沒有「被迫」前往沙加緬度米勒公園的安全地點，並補充說明，「此情況並不像無家可歸聯盟聲稱得那麼糟糕」，文件中並提及，在炎熱的天氣下轉移無家可歸者，並不如無家可歸者聯盟聲稱得那麼危險。

收到該聲明後，8月9日沙加緬度無家可歸者聯盟反駁表示，米勒公園指定為安全場地的地點，就在柏油路上，並不是真正可以露營的草地或樹木陰涼處。

即便沙加緬度市府提供當地的影片，但無家可歸者聯盟仍表示，影片顯示此露營地透過澆花的水管來運送水源，沒有證據可證明水中不含毒素；且更代表米勒公園的安全地點相較於沙加緬度城市街道的安全替代方案，背道而馳，一點兒也不安全。

無家可歸者聯盟表示，沙加緬度縣府同步也進行了清理工作，不過目前縣府與聯盟已來到了談判桌，兩方很有可能可以達到一些協議。無家可歸者聯盟表示，相較於縣府，沙加緬度市府就非常明確地違反了法官的命令，不僅清掃了路面上無家可歸者的營地，也強迫無家可歸者到市府想集中管理的安全場地。無家可歸者聯盟表示，目前尚未要求法院判定市府藐視法庭，但不排除將進行最後的手段。