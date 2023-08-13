中谷史丹斯勞縣 幫毛孩找新家

史丹斯勞縣動物服務機構內有240多隻狗，但空間過於擁擠，他們希望為這些「夥伴們」找到新家。（翻攝自KCRA3）

根據中谷當地媒體KCRA3報導，位於莫德斯度（Modesto）的史丹斯勞縣（Stanislaus County ）動物服務機構正在提供50隻狗免費收養的活動。史丹斯勞縣動物服務機構表示，目前機構內有240多隻狗，但空間過於擁擠，他們希望為這些「夥伴們」找到新家。

活動展開至今為止，已有6隻狗被收養，但還有44隻狗需要被收養。

史丹斯勞縣動物服務機構表示，這次會舉辦免費收養活動，主要是因為有位匿名的社區成員，向機構捐贈了5000元，並希望機構藉此舉辦領養活動，讓更多人有意願可以領養。

史丹斯勞縣動物服務機構執行董事莫里斯（Vaughn Maurice）說，這位匿名成員對他說，她真的覺得每個家庭都應該養一隻狗，因為收容所裡的狗太多了，狗的生活品質也因此下降，她想要透過捐款等活動，讓更多人知道領養的訊息。

史丹斯勞縣動物服務機構表示，偶而也會收到這樣高金額的捐款，大概一年會有兩、三次，其他就是小額捐款；當收到高額捐款時，對於機構來說也很有幫助，也會有正面的回饋，例如可以多舉辦活動，讓狗狗們被大眾關注到的機率增加，或是可以協助更多狗狗維持健康，更有機會被人領養。

莫里斯說，今年上半年至今為止，收容所內曾經住過的狗有4400隻，相較於去年同期為3900隻，住進來的狗大幅增加，這意味著機構要把狗狗送出去的壓力也大幅增加，因此任何的捐贈或協助，對機構來說都是非常感謝的。

史丹斯勞縣動物服務機構表示，這次的領養活動會包括疫苗 注射、植入晶片 、絕育服務等，所有的狗無論大小、品種，都可以註冊登記收養，只是先到先得，如果有喜歡的狗狗，務必要早點領養。