陳吉仲：擴大農產品外銷種類 盼未來在美售台鳳梨

台灣農業部長陳吉仲8月2日至5日馬不停蹄的率團訪問美國，並參加「台灣農水產品推介記者會暨餐會」。（記者劉先進／攝影）

率團到美國訪問的台灣農業部 長陳吉仲接受本報專訪時表示，將會加大和美國農業部談判，擴大外銷美國農產品的品種，「未來希望台灣獨特風味的金鑽鳳梨、芒果，都能在美國吃得到。」

台行政院農業部掛牌後，陳吉仲於2日至5日馬不停蹄的率團訪美，出席在西雅圖舉行的亞太經濟合作(APEC)糧食安全部長級會議，期間還參加了「台灣農水產品推介記者會暨餐會」。

陳吉仲說，農委會升級為農業部後，關鍵是全面照顧農漁民，永續發展農業。目前，至少解決四個重要問題。第一，成立「資源永續利用司」，以2040年農業淨零為目標，全面啟動氣候變遷調適策略，包括研發更多抗高溫的品種，調配水資源因應乾旱等。

第二，設立「林業及自然保育署」，確保陸域重要生態系及生物多樣性完整、強化森林及自然碳匯，並永續分享森林生態系服務價值。

第三，利用「動物保護司」落實寵物管理制度、強化動物福利，「台灣的寵物數年增長10%，寵物的衣食住行都需要考慮。」

第四，成立「農村發展及水土保持署」，建構永續發展的農業環境與新農村，並加強推動治山防災與土石流防災應變與監測等業務，打造有韌性的永續農村。

陳吉仲說，在農產品出口方面，台灣一直想降低風險，「不把雞蛋放在一個籃子中。」相比於大的出口國，台灣農產品的競爭特點，是走高端路線，打造好品質。比如很多優質水果以高價出售，優先培育美、日、韓、新加坡 等市場。

截至2017年，23%從台灣外銷出去的農產品，都出售給了中國。但去年降低到13%，2022年，美國成為台灣農產品最大出口市場，一年約9億美元外銷。第二是日本 。五年前，台灣水果85%出口到中國大陸，去年不到2%。有50%出口到日本。「日本市場對防疫、冷鏈的要求嚴格。如果在這些高端市場站穩，外銷其他市場就更容易。」

陳吉仲說，希望未來增加茶、蝴蝶蘭、石斑魚、台灣鯛等產品在美國的出口規模。當他得知灣區進口商Amy Feng的石斑魚暢銷，且下半年考慮加大供貨量50%時表示，「難得消費者喜歡石斑魚，我們會保證供貨。」

陳吉仲透露，台灣還希望和美國農業部爭取談判，讓新鮮的鳳梨、芒果和經過加工的豬肉製品（如水餃、香腸）外銷美國。他舉例說，擴大農產品出口品種，有數個挑戰。比如，美國官方對番石榴的檢疫冷凍有高標準，希望連續17天都保持在攝氏1度，但考慮到冷鏈溫度的波動，可能影響番石榴品質。其次，每個國家都有規範和內部程式，即使進口國條件滿足，也要花費時間完成。關鍵是維持高標準與品質，符合進口國的規定，如農藥的殘留標準。「我們也會推動食品到各地展示，讓外國消費者瞭解這些產品。」

他認為，在擴大農產品知名度方面，需要細分並鎖定消費者，建立行之有效的行銷策略。比如，推廣石斑魚要強調其好處，營養可口，健康有益。

此前，台灣一年出口到大陸的鳳梨有4萬噸。大陸禁運後，台灣轉移市場到日本，從每年出口日本1000到2000噸，直接增長十倍，到每年外銷日本2萬噸。台灣透過在日本的行銷活動、台灣農產節加大品牌知名度。依靠口碑效應，前首相安倍晉三生前曾自發幫台灣宣傳鳳梨。日本消費者甚至作出地圖，指引何處購買。