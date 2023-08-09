侯文詠 伴癌末病患領悟生命

侯文詠在轉職作家前是一名醫師。他曾有4年時間承擔一項為晚期癌症患者進行「疼痛控制」的工作，送走了近500位癌末病患。他傾聽這些病患訴說自己的生命故事，得到一個改變他生命的結論。（北加福智企業營提供）

第9屆北加 福智企業人士生命成長營（簡稱：企業營）所邀請的講師侯文詠，在成為轉職作家前是一名醫師。他曾有4年時間承擔一項為晚期癌症 患者進行「疼痛控制」的工作。 4年中，侯文詠送走了近500位癌末病患。他傾聽這些病患訴說自己的生命故事，得到一個結論，這個結論從此改變了他的生命。最終他下定決心棄醫從文。

侯文詠表示，現代社會創造了一個高度競爭的環境。人們隨著年齡增長，慢慢負起更多責任，帶領團隊，處理更加複雜的人際關係。從外部環境、內心世界、到周遭的關係，都在發生變化和並引發一系列問題。傳統教育 讓大家讓為，只要努力學習、工作，競爭中領先，賺更多的錢，擁有更大的權利，成為成功人士後，這些問題便可以迎刃而解。但事實真的如此嗎？

侯文詠稱，透過與近500位癌末病患聊天，他發現人走到生命最後的時候，回看人生時候內心所真正期盼的，與大部分人現在正在努力所獲取的，非常不一樣。這給了他很大的衝擊，幫助他決定放棄醫師工作，成為專職作家。

侯文詠認為，生活在充滿物質的世界，人人都在追求物質，但在心靈方面的訓練和和思辨能力不足。12年前，他在朋友的百般推薦下首次在台北參加成長營，讓他印象最深刻的是一些成功人士分享人生經歷。他們的故事中同樣有痛苦和困惑，更加證實了成就和金錢並不能彌補這些缺陷，反而是回到的心靈層面的思索幫助這些人改變。

侯文詠說，營隊中有很多很有修行的人，還有精通佛法，對苦難很有經驗的法師。他非常開心、榮幸這次能夠在北加福智企業營演講。由於行程原因，他只能透過線上參加，但會進一步分享自己的故事和一路走過來10幾年的收穫。