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音色激似鄧麗君 陳佳南灣開演唱會

孫愛薇 / 南灣報導
陳佳在南灣聖荷西加州劇院演唱會，帶來許多鄧麗君歌迷耳熟能詳的經典好歌。(記者劉先進╱攝影)
陳佳在南灣聖荷西加州劇院演唱會，帶來許多鄧麗君歌迷耳熟能詳的經典好歌。(記者劉先進╱攝影)

音色極似鄧麗君的中國歌手陳佳（Teresa Chen Jia）6日晚間在南灣舉辦演唱會。被稱為當代歌聲與鄧麗君最相近的陳佳，在被鄧麗君的三哥鄧長富發掘後，邀請加入鄧麗君文教基金會。她的演出受到多家媒體轉載報導，也獲邀參加紀念鄧麗君的音樂會，與多位知名歌手同台演出。

這場由櫻桃仙子（Cherry Fairy）及吳興記聯合主辦、美亞婦聯（AAWA）協辦、世界日報媒體贊助的「陳佳加州巡迴演唱會北加州站」， 6日在南灣聖荷西加州劇院（California Theatre）舉行，吸引眾多歌迷前來參與，現場一千兩百個座位，幾乎座無虛席。

當天南灣演唱會就有歌迷不遠從沙加緬度（Sacramento）開車兩小時半，只為一睹陳佳的精采演出。

來自沙加緬度（Sacramento）的徐小姐，從小就非常喜歡鄧麗君的歌曲。鄧麗君的CD磁帶都會購買收藏，她說：「鄧麗君的歌就是好聽，到現在都喜歡聽，沒事都會哼個兩句。」這次活動是由同行的Millsop看到演唱會廣告，趕緊通知徐小姐一起來聽演唱會。受到徐小姐喜愛鄧麗君歌曲的影響，不是華裔的Millsop也喜歡上鄧麗君的歌聲，自己連帶也練習聽懂了其中中文歌詞與音律。

對於有小鄧麗君之稱的歌手陳佳，徐小姐表示，陳佳是她聽過所有演繹鄧麗音歌聲中，最像也最好聽的。就連陳佳說話的語氣都非常像鄧麗君，有著溫柔又婉約的氣質。她在網路跟電視上看過好多次陳佳的演唱。這次能聽現場的陳佳演唱會，非常期待，特地從沙加緬度開車兩小時半前來聽歌。當天還預訂了酒店，在聖荷西過一晚，隔天再開回沙加緬度。

陳佳在演唱會開場時表示，這次她第三次來到灣區開演唱會，有歌迷朋友甚至有三場都來參加。她非常感謝大家一直以來的支持：「20多年前第一次來到美國，就是來到舊金山，這裡是我認識美國的第一座城市。這幾年世界都有了很大的變化，每個人都有很多新的挑戰，無論經歷什麼樣的事情，音樂帶給我們的慰藉都從來沒有改變過。」

非華裔的Millsop(左)受到徐小姐(右)的影響，也成為鄧麗君的歌迷，一看到陳...
非華裔的Millsop(左)受到徐小姐(右)的影響，也成為鄧麗君的歌迷，一看到陳佳的演唱會廣告，就決定要前來現場聽歌。(記者孫愛薇╱攝影)
陳佳演唱會現場吸引眾多歌迷進場聽歌，幾乎座無虛席。(記者孫愛薇╱攝影)
陳佳演唱會現場吸引眾多歌迷進場聽歌，幾乎座無虛席。(記者孫愛薇╱攝影)

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