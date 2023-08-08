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聖荷西豪華公寓 驚見雙屍命案

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
聖荷西上周五發生一宗年長婦女和其曾孫被刺身亡案件，圖為涉事公寓外觀。（記者徐蓓蓓╱攝影）
聖荷西上周五發生一宗年長婦女和其曾孫被刺身亡案件，圖為涉事公寓外觀。（記者徐蓓蓓╱攝影）

聖荷西警局兇案組警探正在持續調查上周五（4日）發生的一宗年長婦女和其曾孫被刺身亡的案件。 警方透露，警察是在對兩人住所進行安危檢查（welfare check) 的過程中發現被害者的屍體。

聖荷西信使報報導，警局在上周五上午10時06分接到電話，要求他們檢查位於Parkmoor Avenue 1611號公寓裡至少一位居民的安危。這間公寓座落於Vista豪華公寓樓群內。

警方在公寓里同時發現了一具婦人和一具孩童的屍體。在召喚了聖克拉拉縣法醫驗屍官的協助後，警方宣布兩人均死於謀殺。7日警方進一步透露，被害兩人都至少身負一處刺傷。

截至發稿前，兩位被害人的姓名仍未被公布。驗屍官辦公室稍後會正式認定受害者身分，並通知其家屬。

目前警方已確認兩位受害人是曾祖母和曾孫關係，但授權驗屍官辦公室做進一步身分確認。Vista豪華公寓物業也在周末致信所有租客，確認兩位遇害者都是公寓的租戶。

截止7日早晨，警方還沒有發布任何關於潛在嫌疑人的信息。這起命案被聖荷西警局列為今年的第23和24起謀殺案。

任何有調查線索的人士都可以通過電話 408-277-5283 聯繫聖荷西警局，或通過電郵[email protected] 聯繫偵緝警長J.J. Vallejo 。或通過 [email protected]聯繫偵探Mike Harrington。也可以通過電話408-947-7867或電郵svcrimestoppers.org向矽谷制止犯罪組織（Silicon Valley Crime Stoppers）提供線索。

聖荷西上周五發生一宗年長婦女和其曾孫被刺身亡案件，圖為涉事公寓外觀。（記者徐蓓蓓...
聖荷西上周五發生一宗年長婦女和其曾孫被刺身亡案件，圖為涉事公寓外觀。（記者徐蓓蓓╱攝影）
聖荷西上周五發生一宗年長婦女和其曾孫被刺身亡案件，圖為涉事公寓外觀。（記者徐蓓蓓...
聖荷西上周五發生一宗年長婦女和其曾孫被刺身亡案件，圖為涉事公寓外觀。（記者徐蓓蓓╱攝影）

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