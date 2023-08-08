屋崙犯罪率激增 高於加州其他城市

東灣城市屋崙犯罪率增升，居民與商家擔憂。專家認為，疫情對屋崙及全國暴力行為產生巨大影響。(Getty Images)

舊金山的汽車竊盜等評估指標，是一個異常值，暴力犯罪 並非其中一項。舊金山暴力犯罪率低於美國其他主要城市，儘管部分形式暴力犯罪呈上升趨勢，總體犯罪率仍近歷史低點。但是，屋崙 情況不是如此。

「舊金山紀事報」報導，疫情顛覆灣區生活三年之後，東灣城市屋崙持續應對不斷上升的犯罪率，高於大部分其他城市。今年上半年數據顯示令人擔憂的趨勢。截至7月初，屋崙兇殺案數量比2019年增加80%，襲擊與搶劫案件分別增加約40%與20%。汽車入室竊盜(car break-ins)案件增加90%。

「全國有色人種協進會」(National Association for the Advancement of Colored People，簡稱NAACP)屋崙分會領導人7月27日公開信呼籲當地官員，宣布進入緊急狀態，因為他們所謂的「無法容忍的公共安全危機」，對屋崙城市暴力犯罪中心的東屋崙地區黑人居民，造成不成比例的影響。

信中指出，謀殺、槍擊、暴力武裝搶劫、入室竊盜、汽車盜竊、高速公路槍戰，已成為屋崙生活普遍存在現象；敦促官員們增加警察、青少年教育方面支出與訓練，並解決屋崙疲弱的911呼叫系統問題。

加州 州長紐森日前宣布，在屋崙市長盛桃(Sheng Thao)與警察部門請求協助之後，州長辦公室將向屋崙派遣加州高速公路巡邏人員，並提供貸款安裝車牌讀取器。

盛桃告訴「紀事報」，她致力採取「多管齊下方式」(multi-pronged approach)解決屋崙市犯罪激增問題，屋崙正提高公共安全支出，並與社區合作夥伴與跨機構合作，確保盡力防止暴力，並究責犯罪者。

「紀事報」將屋崙暴力犯罪率與加州其他八個規模接近城市進行比較，屋崙是2022年所有城市暴力犯罪率最高，每十萬居民就有1500起暴力犯罪。屋崙市的入室犯罪率也異常高，是加州十大城市中入室犯罪率最高的城市、甚至超過舊金山。

屋崙2012年通報暴力犯罪數量明顯高於現在，但在2017-2019年達到低點、平均每年發生72例兇殺案，比2011-2013年平均水平減少了32%。然而，最近幾年飆升的犯罪率，顯示犯罪情況嚴重。專家認為，疫情對屋崙及全國暴力行為產生巨大影響，因為學校與其他聚集場所關閉，導致年輕人無處可去，社會支持更少。許多人失業，給自己與家人帶來壓力。此外，進入暴力風險最大社區的槍枝數量增加。