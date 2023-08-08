台大校長陳文章：深化學校和校友間連結

台灣大學校長陳文章率團訪美，接受世界日報記者專訪。（記者啟鉻／攝影）

台灣大學校長陳文章近日訪美，6日接受世界日報專訪，他強調未來將深化學校和校友之間的連結，包括在美校友，並透露今年開始，台大與校友會的互動會有更多新做法。

陳文章5日晚間在洛杉磯 參加南加 台大校友會50周年年會。他指出，這趟美國行其中一項目的是加強與舊金山 、洛杉磯、西雅圖、芝加哥及紐約等地的海外校友會互動。陳文章說，台大成立至今，已有校友32萬，台大需要增強與各地校友的互動，讓校友們了解台大的現況與發展藍圖。

陳文章說，在與校友會互動時，考慮到一些校友對目前台灣的了解不夠全面，他通常會先介紹台大現況，包括教學與國際化情形，還有他在校長任期內要完成哪些事項，台大目前面臨的挑戰，以及應對辦法。還有回顧台大百年歷史，以及如何發展，才能進一步提升台大的國際聲望和影響力。

陳文章表示，從2023年開始，台大與各地校友會的互動將有新做法。例如每年11月15日的校慶，將提供更加豐富的活動內容，讓校友可以更多的參與，而不是吃個飯參加慶祝活動後就離開。

另外，為更好的迎接2028年台大百年校慶，每年校慶期間會舉辦傑出校友聯誼、百歲植樹等活動，加強學校與校友的互動。除此之外，平時與校友的互動也會更頻繁，讓校友及時了解台大現況，以及未來發展。

他認為，眾多校友都非常關心台大發展和進步。但是，校友幫助學校的方式不限於捐款一種，許多台大校友在美國定居已經很久，充分瞭解美國的大學系統，可以發揮資源力量協助台大學生或教師到美國，與美國的學校和業界做交流。

他說，募款並非此次美國行的主要內容，但校友願意對學校提供幫助，他也很感謝，如果沒有也沒關係，此行並未對募款設定目標。不過他透露，原本設定4年新台幣30億元募款目標，目前已超過10億元。

對於很多人佩服陳文章的募款能力，他還透露多年來成功募款「要訣」。陳文章表示，募款前會先設立一個目標，這個目標必須是對台大、學院是有幫助的，隨後再考慮需要多少募款金額，最後再去尋找合適的募款對象。

這其中，有的募款對象是與台大有關係的，有些是沒有關係的。他會向募款對象說明為什麼要募款，以及捐款的重要意義。例如對台大、台灣高校及社會重要影響，而且會站在校方的立場上，表明要如何感謝捐款者。