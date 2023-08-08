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儲存20多種傳染病原體 加州中資實驗室擬重新營業 當局要查

加州中資實驗室計畫搬到佛萊斯諾市機場附近 市政府：需詳細審查

編譯廖宜怡╱綜合7日電
根據媒體報導，在加州佛萊斯諾縣被發現的非法中資實驗室，其實已在加州經營多年。（電視新聞截圖）
根據媒體報導，在加州佛萊斯諾縣被發現的非法中資實驗室，其實已在加州經營多年。（電視新聞截圖）

根據沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）報導，被發現在加州佛萊斯諾縣（Fresno）儲存20多種傳染病原體的中資醫療實驗室，去年曾計畫搬到佛萊斯諾市機場附近一棟建築物重新營業。然而，在實驗室神秘的業務被曝光後，佛萊斯諾市表示，需要進行詳細審查。

蜂報指出，中資環球醫療科技公司（Universal Meditech Inc.）和信譽生物科技公司（Prestige Biotech Inc.）2022年分別於3月和6月提出營運計畫給佛萊斯諾市規畫部門，表示希望在佛萊斯諾優勝美地國際機場（Fresno Yosemite International Airport）以北的一個建築成立新實驗室。佛萊斯諾市尚未對這個建築進行最終檢查，也尚未核發許可證。

城市規畫局長克拉克（Jennifer Clark）上周去函建築所有人Ford Tetra Partners，指出他們收到的兩份營運計畫書內容相互矛盾，要求相關人士提供更多資料。

克拉克在信中說：「這封信的目的在告知您，如果沒有物業所有人授權、沒有提出危險原料清單、地方、加州或聯邦核發的原料處理許可證，本市無法對營運聲明進行評估。因此，營運聲明變更不會獲得批准。」

佛萊斯諾市還提供了環球醫療科技在當地營運的時間表。環球醫療科技從2018年8月起，在1320 E. Fortune Ave.一棟租來的工業建築中營業，但這棟建築於2020年8月發生火災被燒毀。火災報告指出，實驗室的牆壁和電線是在沒有獲得市府許可的情況下安裝的。

佛萊斯諾商業周刊（Fresno Business Journal）2019年2月報導，環球醫療科技在搬到佛萊斯諾市之前，一直在杜拉瑞（Tulare）營業，在那裡生產妊娠、排卵和更年期試劑。

在新冠疫情發生後，已搬到佛萊斯諾市的環球醫療科技開始增加生產新冠快篩試劑。但當局在2022年11月對實驗室進行檢查後發現，實驗室顯然未獲得生產和銷售新冠快篩試劑的聯邦許可。

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