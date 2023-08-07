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眼科醫師高修瑋：避免白內障 陰天也要防紫外線傷眼

記者孫愛薇／南灣報導
高修瑋醫師建議，選用有品質的太陽眼鏡，防止過多紫外線傷害水晶體，質量差的太陽眼鏡反而可能讓眼睛越戴越傷。(記者孫愛薇／攝影)
高修瑋醫師建議，選用有品質的太陽眼鏡，防止過多紫外線傷害水晶體，質量差的太陽眼鏡反而可能讓眼睛越戴越傷。(記者孫愛薇／攝影)

灣區天氣少雨又日曬強，一不注意眼睛防曬保養，白內障就會悄悄來襲。在聖荷西執業快40年的眼科光學醫師高修瑋，就曾遇過45歲的患者需要動白內障手術。她表示，導致白內障的主因是紫外線傷害。白內障手術的年齡也逐漸提早，以前是七、八十歲才動刀，現在五、六十歲就開白內障手術。

白內障的產生，與紫外線傷害息息相關。但眼睛的防曬保養不只是在大太陽下，陰天也會有紫外線的傷害。所以除了戴太陽眼鏡外，加上一頂寬邊的帽子或是打陽傘，都能加強物理防曬。在營養上攝取綜合維他命，維他命A保護眼睛，多吃綠葉或是有顏色的蔬菜，攝取均衡的飲食。另外，如果銅鋅缺乏的話，也會讓白內障發生年齡比較早。

除了上述保養外，高醫師也指出，高度近視與家族遺傳，都可能是造成白內障發生時間提早的因素之一。但是目前白內障手術已經很成熟，大約20到30分鐘就可以完成。如果病患已經到要動手術的階段，且沒有其他身體狀況的危險，一定要就醫治療，不能拖著不處理。術後根據醫師的指示下保養，第二天幾乎已經可以看得很清楚。但注意術後不能作大量運動也不能提重物。

對於近年來流行的近視雷射手術，高醫師提醒，務必保留當初做雷射手術的所有病歷表。因為曾發生過好幾位病人，因當初做雷射手術的診所倒閉，沒有保留當初的病歷表，導致後來要作白內障手術時，在手術的評估上無法很精確，做完手術會有度數上差異。

高醫師表示，配眼鏡時建議選配有加了抗紫外線鏡片，選購太陽眼鏡時，要注意購買有信譽的品牌。太便宜或是品質差的太陽眼鏡，萬一這類眼鏡未有效防紫外線，如果配戴反而會因為鏡片讓瞳孔變大，吸收更多有害的紫外線，越戴對眼睛的傷害越嚴重。

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