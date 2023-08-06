漲過橋費援助灣區交通 更多加州議員反對
繼有國會議員反對調漲過橋費來補助灣區捷運（BART）和當地其他公共交通系統後，又有另外七名國會議員加入反對的行列。
加州聯邦眾議員德索尼爾（Mark DeSaulnier）和艾舒（Anna Eshoo）4日致函加州州長紐森（Gavin Newsom）和州議會領導人，對加州參議員威善高（Scott Wiener）提出的SB532法案表達反對的立場。同樣代表加州的聯邦眾議員芭芭拉李（Barbara Lee）、史沃威爾（Eric Swalwell）、賈拉門迪（John Garamendi）、湯普森（Mike Thompson）和桑契斯（Linda T. Sanchez）也共同簽署了這封信。
SB532法案建議，為了解決灣區交通系統迫在眉梢的預算短缺危機，未來五年內暫時將灣區七座由加州管理的橋梁的過橋費提高1.5元，協助支付交通系統的營運成本，否則，可能導致這些交通系統大幅削減服務和裁員。法案如果獲得紐森簽署通過，到2025年，這七座大橋的過橋費將增至9.5元。
這項法案獲得多位代表舊金山和屋崙的議員支持，但也有一些議員反對。根據規定，法案必須先在參眾兩會獲得超過三分之二的票數，才能提交給紐森簽署。
德索尼爾說：「在沒有討論績效標準的情況下，就貿然讓選民支付更高的過橋費來資助灣區捷運，對我而言是個問題。我和灣區捷運官員進行過深入的討論，並將他們與全國和世界各地類似的交通系統進行了比較，我認為，灣區捷運努力得不夠，我希望他們多努力一點。」
反對法案的議員表示，這項法案缺乏問責制，沒有經過徹底的審查，也沒有解決交通機構未來幾年內將不斷上升的營運成本問題。部分議員希望考慮合併灣區部分交通機構。
舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）指出，加州6月通過的補助金，可使灣區捷運和Muni的財政懸崖（fiscal cliff）延後一年出現，但灣區交通系統的預算赤字到2028年總計將達21億元。
威善高說：「SB532涉及到整個灣區，如果公共交通系統崩潰，對每個縣都沒有好處。我歡迎任何關於如何解決這個問題的看法，但光是說不，是不能解決問題的。」
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