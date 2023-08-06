漲過橋費援助灣區交通 更多加州議員反對

愈來愈多代表加州的聯邦眾議員反對提高過橋費資助灣區交通系統的SB532法案。（Getty Images）

繼有國會議員反對調漲過橋費來補助灣區捷運 （BART）和當地其他公共交通系統後，又有另外七名國會議員加入反對的行列。

加州 聯邦眾議員德索尼爾（Mark DeSaulnier）和艾舒（Anna Eshoo）4日致函加州州長紐森（Gavin Newsom）和州議會領導人，對加州參議員威善高（Scott Wiener）提出的SB532法案表達反對的立場。同樣代表加州的聯邦眾議員芭芭拉李（Barbara Lee）、史沃威爾（Eric Swalwell）、賈拉門迪（John Garamendi）、湯普森（Mike Thompson）和桑契斯（Linda T. Sanchez）也共同簽署了這封信。

SB532法案建議，為了解決灣區交通系統迫在眉梢的預算短缺危機，未來五年內暫時將灣區七座由加州管理的橋梁的過橋費提高1.5元，協助支付交通系統的營運成本，否則，可能導致這些交通系統大幅削減服務和裁員。法案如果獲得紐森簽署通過，到2025年，這七座大橋的過橋費將增至9.5元。

這項法案獲得多位代表舊金山和屋崙的議員支持，但也有一些議員反對。根據規定，法案必須先在參眾兩會獲得超過三分之二的票數，才能提交給紐森簽署。

德索尼爾說：「在沒有討論績效標準的情況下，就貿然讓選民支付更高的過橋費來資助灣區捷運，對我而言是個問題。我和灣區捷運官員進行過深入的討論，並將他們與全國和世界各地類似的交通系統進行了比較，我認為，灣區捷運努力得不夠，我希望他們多努力一點。」

反對法案的議員表示，這項法案缺乏問責制，沒有經過徹底的審查，也沒有解決交通機構未來幾年內將不斷上升的營運成本問題。部分議員希望考慮合併灣區部分交通機構。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）指出，加州6月通過的補助金，可使灣區捷運和Muni的財政懸崖（fiscal cliff）延後一年出現，但灣區交通系統的預算赤字到2028年總計將達21億元。

威善高說：「SB532涉及到整個灣區，如果公共交通系統崩潰，對每個縣都沒有好處。我歡迎任何關於如何解決這個問題的看法，但光是說不，是不能解決問題的。」