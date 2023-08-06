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會調酒、配奶茶…華人兄弟打造機器人服務生 年賺2000萬

記者劉先進／專題報導
機器人公司Richtech Robotics最近在灣區的尹氏莊園，舉行示範路演會。共同創始人黃振武（右）、黃振強（左）表示，該公司是全球唯一一家擁有全套完整接待機器人的公司。（記者劉先進 ／攝影）
機器人公司Richtech Robotics最近在灣區的尹氏莊園，舉行示範路演會。共同創始人黃振武（右）、黃振強（左）表示，該公司是全球唯一一家擁有全套完整接待機器人的公司。（記者劉先進 ／攝影）

一個憨頭憨腦的白色機器人Adam，輕伸鐵臂，幾下操作，就能沖好奶茶，配上一杯美酒。他還能接上大火的ChatGPT數據源，和人對話，在做咖啡的同時，建議消費的情侶顧客晚上去哪裡吃西餐，還會寫首情詩，製造情調…。

機器人公司Richtech Robotics最近在沙加緬度的尹氏莊園舉行示範路演會，向在場的上百人展示產品。共同創始人黃振武（Wayne Huang）、黃振強（Michael Huang）兄弟倆人說，該公司是全球唯一一家擁有全套完整「接待機器人」（hospitality robots）的公司。

「麥當勞大王」、亞太公共事務聯盟（APAPA）創始人尹集成（C. C. Yin）和夫人黃春芳（Regina Yin），聯盟執行長兼全國委員會委員林彤（Tony Lin），全國委員會委員尹立懷（Mary Yin Liu）等出席了路演會。尹集成和黃春芳說，該聯盟希望團結亞裔，依照美國公平、自由、公正的值觀，幫助美國建成更好的國家。類似Richtech Robotics這樣的人工智慧公司，能幫助打造更好生活；也希望藉助機會，讓大眾有機會了解這項新興行業，鼓勵年輕人研究人工智慧。

機器人公司Richtech Robotics最近在灣區的尹氏莊園舉行示範路演會。...
機器人公司Richtech Robotics最近在灣區的尹氏莊園舉行示範路演會。共同創始人黃振武（右二）、黃振強（左二）、亞太公共事務聯盟（APAPA）創始人尹集成（中）和夫人黃春芳（左三）等出席。（記者劉先進／攝影）

服務300家機構 年底將有千家

Richtech Robotics成立於2016年，核心業務是設計和製造服務機器人，預計今年年收入2000萬。目前服務100個城市的300多家餐廳、酒吧、賭場和電影院、醫院和養老院等。估計到年底將服務1000個地點。

路演現場，客戶在螢幕上點餐後，接待機器人Adam快速配好酒水。還能指揮其他送貨機器，將油炸好的食物，送到客人面前。遇到人擋路，機器自動識別停下，直到人離開。有小孩子不斷嘗試，樂此不疲。

圖為現場展示的送貨機器。有小孩在熱情的嘗試傳遞來的美食。（記者劉先進 ／攝影）
圖為現場展示的送貨機器。有小孩在熱情的嘗試傳遞來的美食。（記者劉先進 ／攝影）

黃振武、黃振強表示，他們從2000年左右就從事機器視覺研究，產品出口到100多個國家。在2008年到美國考察，2016年決定將市場中心放到美國，利用中國供應鏈、硬體整合研發能力和結構設計的深度，加上美國核心部件的研發能力，在服務機器人上開疆拓土。

目前，該公司的客戶遍及酒店、餐廳、賭場、電影院、養老院等。賭城拉斯維加斯的最大賭場運營公司Boyd Gaming購買了幾十台Adam，布置在賭場The Orleans、Suncoast和Aliante使用。因為賭場空間大，可以讓機器人輕鬆傳遞食物。

首家機器人奶茶店 絡繹不絕

黃振強說，在賭城的黃金地段，該公司還開設兩家機器人奶茶店，是全球首個開通機器人奶茶店的公司，到現場打卡拍照的遊客絡繹不絕。該公司主打一機器人、一人的模式。機器人做簡單重複的配奶茶工作，而人負責和消費者的溝通。員工從低端的體力勞動中解放出來，不用背誦幾十種奶茶配方，全身心投入服務中。他們可以和顧客溝通，推薦什麼奶茶最好喝，工作壓力小了很多。

機器人公司Richtech Robotics在賭城開設的奶茶店，好奇的遊客頻來嘗...
機器人公司Richtech Robotics在賭城開設的奶茶店，好奇的遊客頻來嘗試。（受訪者供圖）

他分析，一旦類似的奶茶店或酒吧機器人星雲羅布，數量增多，就能利用大數據分析，不同年齡、性別、地區的顧客喜好和趨勢，進而調整菜單，滿足用戶需求，讓收益最大化。「機器人還可以語音說話，創造更好的消費體驗。比如促銷，介紹奶茶店有套餐，可低價每日享用奶茶等。機器人營銷，店員不用重複說話。」

黃振強表示，通常咖啡店受制於運營人力等因素，每天有效開業時間僅僅幾小時，有的店鋪到下午5點就關門。而機器人可以快速代替人從事重複低端的工作，人們能享受高價值服務。

機器人能互動 具備學習能力

黃振武表示，嚴格區分的話，要分機器和機器人兩種。機器人有很強的交互、學習功能，比如調酒的Adam。而送貨機器只是接受指令，將食物送過去。「我不好看一個自動售貨機模式，做好食物，啪的一聲掉下來，消費者這一關過不去。人需要消費，但這個環節中，你不是養豬場。這種自動模式，全世界沒有成功的案例。」

黃振武說，此前曾經做過實驗，給機器人鏈接兩個數據源，一個是公司的數據庫，一個是ChatGPT。一開始詢問，你做什麼工作，ChatGPT回答的是人工智慧。「我們自己說，這個不對，他應該回答是Adam。因為麥克風在錄音。到下午詢問同樣問題，機器人就回答正確，可見學習能力。」

黃振武、黃振強都表示，公司目前面臨多項挑戰。比如，需要說服用戶，讓他們更接受機器人。「我們一直強調，機器人並非代替人，只是從事簡單重複工作，幫人提高效率。以前，大家去河邊洗衣服，拿著棒槌敲打衣服。現在用洗衣機方便省事，沒人會想著回到過去。」第二，留給他們的時間不夠多，「所謂看不見的對手最可怕，公司希望占領更多資源，尤其是封閉運營的場地資源，如大學美食廣場、機場等。」

機器人Adam正在現場調酒。（記者劉先進／攝影）
機器人Adam正在現場調酒。（記者劉先進／攝影）

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