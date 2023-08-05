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遊民駐紮校外 聖荷西市長態度轉變 擬立法嚴禁

記者葛歆睿／聖荷西報導
聖荷西市長馬漢和市議員奧爾蒂斯3日來到KIPP聖荷西學院。（取自馬漢推特）
聖荷西市長馬漢和市議員奧爾蒂斯3日來到KIPP聖荷西學院。（取自馬漢推特）

聖荷西市市長馬漢（Matt Mahan）和市議員奧爾蒂斯3日來到KIPP聖荷西學院，在數名學生、家長和教育工作者支持下，介紹一項新法提案，要求在幼兒園、日托中心和K-12學校四周150呎的範圍內禁止遊民營地和房車。

KIPP聖荷西學院是一所向所有學生開放的公立特許高中（Chater School）。該校學生和工作人員向市府官員反應，他們遭遇附近遊民的跟蹤和威脅。KIPP校長Kim Vo表示，解決校園內無家可歸問題已經花費了學校數萬元，而且不得不聘請私人保全。

「站在我身後的許多學生因為無家可歸的鄰居睡在學校操場和學校浴室裡而發聲。他們之所以發聲，是因為他們在午餐桌上發現了針頭。」馬漢說，「我們的學生不應該面對我們在遊民問題上失敗的後果。」

聖荷西前市長李卡多任期內已經設立了「緩衝區」，禁止在學校150呎範圍內放置帳篷、雜物或搭建住所。該規定於2021年生效，但馬漢稱它更多是一種「非正式指導，並未定期執行」。新提案則將加強並正式化「緩衝區」，還會將學校附近的房車和露營禁令納入城市法規。

馬漢一直公開表示他計畫設立無營地區，但他在4月時表示，在找到解決方案安置遊民前不會實施該禁令。

儘管聖荷西目前還有可行的解決方案，但馬漢轉變了立場，採取更強硬態度，並表示如果聖市議會通過了擬議的法令，他絕對不會等到實現臨時住房目標後才執行該法令。「我們必須讓學生安心，即使只能為他們的學習環境提供適度的緩衝。」

KIPP聖荷西學院所在的第5區議員奧爾蒂斯表示，提議在學校附近實施禁令的原因是讓學生在上學和放學時感到安全，「這不是一個進步或保守的問題。 這是我們都應該達成一致的。」他說， 「有年輕人告訴我他們的擔憂，我的工作就是用立法回應他們。」

KIPP四年級學生埃爾南德斯（Alfredo Hernandez）說：「當我聽說馬漢市長將參加我們的一次俱樂部會議時，我感到很驚訝。這讓我意識到變化正在慢慢出現，讓我相信我們的社區正在變得更好，讓我相信政府。」

聖荷西 遊民 教育

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