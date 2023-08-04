徐佳青訪灣區座談 25台裔醫師參與

僑務委員會委員長徐佳青與金山灣區台裔醫師合影。（主辦單位提供）

僑務委員會委員長徐佳青出訪金山灣區，7月30日在金山灣區僑教中心主任莊雅淑陪同下，邀集全球台灣醫衛總會、北美洲台灣人醫師協會（NATMA）北加州 分會、北加 州台灣醫學 會以及北加州台裔青年醫師座談，包含全球台灣醫衛總會副總會長吳怡明、北美洲台灣人醫師協會北加州分會長林錦堂、北加州台灣醫學會長蔡佳宏及金山灣區台裔青年醫師25人參與。

徐佳青表示，感謝全球台灣醫衛總會、北美洲台灣人醫師協會北加州分會及北加州台灣醫學會屢次組織宣達團赴瑞士日內瓦向世界衛生組織（WHO）叩關聲援台灣，增加台灣參與國際組織及提升國際能見度。

北美洲台灣人醫師協會每年舉辦國際義診行動，不辭辛勞走遍中南美洲的邦交國以及亞洲各地區，累積服務總人數超過五萬人，受各國政要高度重視，以人道行動展現Taiwan Can Help，拓展國際外交。

徐佳青表示，僑委會與衛生福利部、醫療院所合作推出國際醫療健檢方案，結合觀光與醫療，讓僑胞在返台旅遊之餘，也能完成健康檢查，另外也特別編撰「全球僑胞國際醫療服務手冊」，彙整各醫院相關資源，透過單一聯繫服務窗口資訊，提供僑胞相關醫療資訊及跨境諮詢服務。

此外僑委會也與衛福部、駐外使館處以及財團法人台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會等協力推動台灣國際醫療，把台灣醫療軟實力輸出國際。尤其希望透過這次座談為起點，將北加州台裔青年醫師組織起來，除可在地橫向交流、相互協力，將來進一步能與台灣專業醫學團體進行醫療相關研討會及資訊交流。

會中吳怡明、林錦堂、蔡佳宏分享各會主要年度活動，期盼凝聚醫護界力量，促進台美醫師交流。與會有多位二代台裔醫師，分別任職於舊金山加大及Kaiser醫院，也有聖他克拉拉縣Dental Society前任主席，以及不同專科如麻醉科、神經外科、兒科及心理醫師等，針對促進台美醫療合作提出建議。