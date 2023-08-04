聖荷西急難救助協會 辦精神健康講座

北加州聖荷西急難救助協會將舉行「關注精神健康，創建美好生活」講座，圖為主講者美國華裔精神健康聯盟主席彭一玲。（本報資料照片）

北加州聖荷西 急難救助協會將於8月20日下午2時舉行「關注精神健康，創建美好生活」講座，地點在金山灣區僑教中心，主講者為全國精神疾病聯盟（NAMI）成員、美國華裔精神健康聯盟主席彭一玲，目的是幫助在美僑胞們的身心健康，為華人社區中對憂鬱症 、躁鬱症或其他精神障礙疾病有疑慮的華人朋友提供服務，講座當日也有問答時間，替僑胞解惑。

聖荷西急難救助協會會長韓中芬表示，近期有太多不好的消息發生，像是藝人李玟自殺等事件，都可能影響精神疾病者的身心健康。她表示，尤其疫情開始至今已將近三個年頭，疫情期間有太多年長者、青少年們，因為少了社交或失去了工作等因素，導致恐懼、焦慮和痛苦，以致於情緒低落得了憂鬱症、躁鬱症、精神方面疾病，影響個人身心健康，更有甚者導致家庭破碎。

彭一玲曾在本報採訪時透露，她的丈夫41歲時因憂鬱症自殺離世，獨生女兒在父親離世後也開始出現精神疾病症狀，甚至萌起了自殺的念頭，彭一玲那時也被確診為憂鬱症和恐慌症，在女兒接受治療和康復的過程中，彭一玲不斷學習和瞭解更多關於精神健康的知識，她意識到在華裔社區中，因為對精神健康方面知識普及不足，很多人一聽到精神病就很害怕，或者是很抗拒。

彭一玲說：「病就是病了，身體生病和腦部生病是一樣的。」如果在關鍵時候，憂鬱症患者沒有得到相應的支持，會面臨極大的危險。她呼籲憂鬱症患者家屬千萬不要害怕詢問親人是否有自殺的念頭，「在面臨苦難時，不要放棄希望。」

韓中芬說，希望藉由講座可以讓更多精神疾病患者有抒發的機會，也能讓更多有需要的人可以得以求助。此講座由北加州聖荷西急難救助協會主辦、聖馬刁大都會獅子會協辦、中華民國僑務委員會贊助。