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東北醫療中心列治文診所增加針灸、牙科服務

記者李怡／舊金山報導
東北醫療中心位於企李文街的診所開設牙科和針灸服務，民選官員到場祝賀。（記者李怡／攝影）
東北醫療中心位於企李文街的診所開設牙科和針灸服務，民選官員到場祝賀。（記者李怡／攝影）

東北醫療服務中心（NEMS）2日慶祝其列治文社區診所開始提供牙科和針灸服務，以解決該社區持Medi-Cal(白卡)牙科保險（也稱為Denti-Cal）病患嚴重缺乏牙科服務的問題，並增加英語以外的語言服務。

加州眾議員丁右立（Phil Ting）、舊金山市第一區市議員陳詩敏、東北醫療中心主任楊國平（ Nathan Yang）、針灸科主任喬麗麗（Lily Qiao）、Delta Dental基金會副總裁佛格森（Kenzie Ferguson）、NICOS華人健康組織項目總監廖邁可（Michael Liao）等，出席了2日的剪綵活動。

東北醫療中心（NEMS）是美國最大的社區衛生中心之一，針對醫療服務不足的人群如亞裔人群和大量Medi-Cal患者群體，致力於為患者提供具有文化多樣性、及英語以外的語言服務。列治文社區診所最初於2012年開設，提供初級保健、實驗室和藥房服務等。診所的大多數患者都有資格參加Medi-Cal，現在診所則提供五個牙科椅和四個針灸室。

陳詩敏說：「語言的普及可以增強我們社區的健康服務。很高興東北醫療中心在企李文街提供牙科和針灸服務。」

Medi-Cal患者傳統上在獲得護理方面面臨諸多障礙，尤其缺乏牙科護理。例如，2021年全州只有36%的牙醫接受了Denti-Cal。這些歷史性的障礙導致符合Medi-Cal資格的成年人看牙醫的比率低得驚人。2019年，21歲至34歲成年人只有22%，65歲至74歲的老年人中有27%每年去看牙醫。

東北醫療中心牙科主任Nathan Yang博士說：「很高興能夠將牙科服務擴展到城西。在列治文區10哩半徑內，只有少數醫療診所接受Denti-Cal患者。預計新牙科診所每年將能為新增的8000名Denti-Cal患者提供服務。」

州眾議員丁右立說：「去年在預算工作中做了兩項調整。擴大更新了HMO稅，這是對管理式醫療組織徵收的提供者稅。另外撥款27億元用於增加醫療保健服務，希望更多的牙醫或醫生會接受白卡患者，並增加報銷金額。這也是真正增加護理和滿足社區家庭需求最佳時機。」

眾議員 白卡 加州

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