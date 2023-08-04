我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市豪宅稅 上路3月僅收3800萬 與官方預估值差距大

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

預算危機 舊金山交通局長譚沐霖：不裁員、不減服務

記者李怡／舊金山報導
譚沐霖（左二）在紀念纜車150周年紀念活動中。（記者李怡／攝影）
譚沐霖（左二）在紀念纜車150周年紀念活動中。（記者李怡／攝影）

舊金山交通局局長譚沐霖（Jeffrey Tumlin）2日向本報表示，雖然舊金山交通局面臨著前所未有的預算危機，但是對於城市公交路線的服務不會減少；而且，為提高市民出行品質，還將增加服務和延長營運路線，且不會有大規模裁員計畫。

譚沐霖說：「大家都知道，我們正面臨著110年交通局歷史上最嚴重的預算金融危機。因為疫情導致舊金山市中心大量人員流失，不再需要乘坐公共交通或開車，我們的交通收入也隨之下降了約55%，停車收入下降了約15%。同時我們又是一家企業機構，需要自籌資金。」

舊金山交通局公關專員梁秋玉（Jessie Liang）表示，公共交通對於舊金山的通勤非常重要。交通局的政策是在保證現有服務的同時，優先增加司機的招聘。為此，相對次要的崗位暫停招聘，以將節約的成本用於第一線的服務上。她補充，8月19日開始還將增加公車服務，包括延長現有的服務路線，如日落區華人乘坐最多的29號、31號路線等。

譚沐霖表示，交通局雖然面臨困境，但做了非常仔細的長期財務規畫。大約五年內，如營收效益好就加大招聘，如效益一般就減緩招聘，以保持收支平衡。非常感謝聯邦政府提供的重大經濟支持，和州政府的財政支持。交通局也正在與交通委員會談判，以建立一個區域性的交通運輸網絡。能夠以更低的成本提供更多的服務，這是一條漫長的路。

市府數據顯示，從2022年7月到2023年6月，只有28路公交線的6月份乘客量達到了疫情前水平的91%。然而，6月份整體公交系統的反彈幅度較小。總體而言，Muni在6月份的乘客量為2019年6月疫情前水平的58%，比2022年6月增加了8萬名乘客，增長約24%。

加州州長紐森(Gavin Newsom)6月簽署預算，為未來三年內加州的公共交通機構撥款超過50 億元。儘管如此，交通官員和立法者表示，目前仍需要額外的資金來解決迫在眉睫的金融危機。

有關8月舊金山公交系統增加的新路線，請參考sfmta.com。

交通局長譚沐霖表示，雖預算吃緊，但不會裁員和減少服務。（受訪者供圖）
交通局長譚沐霖表示，雖預算吃緊，但不會裁員和減少服務。（受訪者供圖）

舊金山 疫情 預算

上一則

大鵬聯誼會辦野餐 紀念空軍814勝利

下一則

學術誠信 人人平等

延伸閱讀

美企7月裁員人數 一年來首次下降

美企7月裁員人數 一年來首次下降
舊金山鮑伯．李命案 法官：兇嫌將以謀殺罪受審

舊金山鮑伯．李命案 法官：兇嫌將以謀殺罪受審
金山纜車150周年 范士丹貢獻多 布里德、裴洛西致敬

金山纜車150周年 范士丹貢獻多 布里德、裴洛西致敬
老字號業績下滑… 舊金山127年「海錨」啤酒廠熄燈

老字號業績下滑… 舊金山127年「海錨」啤酒廠熄燈
「走進白宮」風波後 賴清德將訪美 過境紐約、舊金山

「走進白宮」風波後 賴清德將訪美 過境紐約、舊金山

熱門新聞

灣區知名幽默作家吳玲瑤在矽谷辭世，享年72歲。(陳漢平提供)

灣區知名幽默作家 吳玲瑤矽谷辭世

2023-08-01 02:17
根據 Apartment List 的數據，佛斯特城的租金比舊金山高出 47%。 （Getty Images）

想不到這個小鎮 成為灣區租金最高的地方

2023-07-30 21:48

脫離收容所 台父子現身感謝捐款

2023-08-01 12:25
美西編劇工會拉美裔作家委員會副主席、電視編劇和製片人里韋拉（Jorge Rivera）說，好萊塢編劇和演員罷工的一個重要原因，是流媒體摧毀了以往行之有效的商業模式。（記者劉先進／翻攝）

「昔拿1萬今僅4元」 流媒體讓收入劇減 好萊塢罷工主因

2023-07-29 14:06
Cindy兩天前收到了一封來自「聯合國貨幣基金組織調查小組」的詐騙電郵。（受訪者提供）

電信詐騙無孔不入 華人不堪其擾

2023-07-29 21:44
最新全美最佳醫院排名出爐，加州五家醫院躋身榮譽榜。（圖片取自Google地圖）

「全美最佳醫院」加州5家上榜 灣區2家獲選

2023-08-03 00:26

超人氣

更多 >
紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡

紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡
理財專家認為不要等 一有資格就領社安金

理財專家認為不要等 一有資格就領社安金
稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人

稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人
席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫
長途開車旅行 記得多做這件事能救你一命

長途開車旅行 記得多做這件事能救你一命