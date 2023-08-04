預算危機 舊金山交通局長譚沐霖：不裁員、不減服務

譚沐霖（左二）在紀念纜車150周年紀念活動中。（記者李怡／攝影）

舊金山 交通局局長譚沐霖（Jeffrey Tumlin）2日向本報表示，雖然舊金山交通局面臨著前所未有的預算 危機，但是對於城市公交路線的服務不會減少；而且，為提高市民出行品質，還將增加服務和延長營運路線，且不會有大規模裁員計畫。

譚沐霖說：「大家都知道，我們正面臨著110年交通局歷史上最嚴重的預算金融危機。因為疫情 導致舊金山市中心大量人員流失，不再需要乘坐公共交通或開車，我們的交通收入也隨之下降了約55%，停車收入下降了約15%。同時我們又是一家企業機構，需要自籌資金。」

舊金山交通局公關專員梁秋玉（Jessie Liang）表示，公共交通對於舊金山的通勤非常重要。交通局的政策是在保證現有服務的同時，優先增加司機的招聘。為此，相對次要的崗位暫停招聘，以將節約的成本用於第一線的服務上。她補充，8月19日開始還將增加公車服務，包括延長現有的服務路線，如日落區華人乘坐最多的29號、31號路線等。

譚沐霖表示，交通局雖然面臨困境，但做了非常仔細的長期財務規畫。大約五年內，如營收效益好就加大招聘，如效益一般就減緩招聘，以保持收支平衡。非常感謝聯邦政府提供的重大經濟支持，和州政府的財政支持。交通局也正在與交通委員會談判，以建立一個區域性的交通運輸網絡。能夠以更低的成本提供更多的服務，這是一條漫長的路。

市府數據顯示，從2022年7月到2023年6月，只有28路公交線的6月份乘客量達到了疫情前水平的91%。然而，6月份整體公交系統的反彈幅度較小。總體而言，Muni在6月份的乘客量為2019年6月疫情前水平的58%，比2022年6月增加了8萬名乘客，增長約24%。

加州州長紐森(Gavin Newsom)6月簽署預算，為未來三年內加州的公共交通機構撥款超過50 億元。儘管如此，交通官員和立法者表示，目前仍需要額外的資金來解決迫在眉睫的金融危機。