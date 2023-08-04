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「高校十八禁」男星克勞德猝逝 屋崙同窗辛蒂亞不捨

編譯廖宜怡／綜合報導
演出熱門影集「高校十八禁」的男星安格斯克勞德日前驚傳在屋崙猝逝。（美聯社）
演出熱門影集「高校十八禁」的男星安格斯克勞德日前驚傳在屋崙猝逝。（美聯社）

演出HBO熱門影集「高校十八禁」（Euphoria）的25歲男星安格斯克勞德（Angus Cloud）日前驚傳在屋崙猝逝。安格斯克勞德就讀的屋崙藝術學校同窗，包括電影「蜘蛛人」女主角辛蒂亞（Zendaya），都對他的離世感到不捨。

事實上，在安格斯克勞德去世前一周，他和家人才為父親在愛爾蘭舉行過喪禮。聖荷西信使報（Mercury News）報導，安格斯克勞德對父親的去世感到十分悲傷，加上被指染有毒癮，狀況並不好。

屋崙消防局對Variety表示，他們7月31日上午11時30分左右接到緊急醫療報案，抵達現場後發現，病患已經死亡。TMZ的報導稱，911中心收到安格斯克勞德母親打來的電話，說他「可能服藥過量」，而且「沒有脈搏」。

安格斯克勞德在屋崙長大，曾就讀屋崙的佩拉塔小學（Peralta Elementary School），後來轉學到屋崙藝術學校（Oakland School for the Arts），和辛蒂亞是同學。

同樣也有演出「高校十八禁」的辛蒂亞，1日在追思安格斯克勞德的悼詞中說：「言語不足以形容安格斯的美好，我很感激這一生有機會認識他、稱他為兄弟、看到他溫暖善良的眼睛和燦爛的笑容、聽到他富有感染力的笑聲，他是最棒的。」

屋崙藝術學校發出聲明說：「安格斯克勞德是一位才華橫溢的藝術家，對屋崙藝術學校有很大的影響，我們為他畢業後取得的成就感到自豪。」

屋崙藝術學校執行董事奧茲（Mike Oz）表示，他在安格斯克勞德11歲時就認識他了，他去世的消息讓他傷心欲絕。

紐約音樂家赫托（Gus Hurteau）是安格斯克勞德的小學和藝術學校同學，他對克勞德最深刻的印象是他在音樂課中跪著吹薩克斯風，搞得全班哄堂大笑。

安格斯克勞德17歲時搬到紐約布魯克林，在一家餐廳工作時被星探發掘，開啟了他的演藝生涯。他演出的「高校十八禁」是HBO收視率僅次於「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）的夯劇。

電影「蜘蛛人」女主角辛蒂亞（左）是安格斯克勞德（右）在屋崙藝術學校的同學，她對安...
電影「蜘蛛人」女主角辛蒂亞（左）是安格斯克勞德（右）在屋崙藝術學校的同學，她對安格斯克勞德離世感到不捨。（Getty Images）

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