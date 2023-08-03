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王門風雅書畫展 展出90件作品

記者葛歆睿 / 南灣報導
畫家王旦旦（右二）出席《王門風雅書畫展》開幕式，與伏偉民（右一）、古銑賢（左三）、蕭自明（左二）和硅谷亞洲藝術中心館長舒建華。（硅谷亞洲藝術中心提供）
畫家王旦旦（右二）出席《王門風雅書畫展》開幕式，與伏偉民（右一）、古銑賢（左三）、蕭自明（左二）和硅谷亞洲藝術中心館長舒建華。（硅谷亞洲藝術中心提供）

硅谷亞洲藝術中心正在舉辦「王門風雅書畫展」，精選出王植波、翁木蘭、王旦旦、張師鄭及王家師友90件力作展出，很多作品都是塵封近半個世紀後首次展出和出版。

2021年，硅谷亞洲藝術中心成功舉辦王旦旦「八德園歲月」個人畫展，有王旦旦青少年時代水墨畫作及其珍藏的張大千、趙少昂、彭襲明等諸位名師的作品展出，詳實展示出1960年代那個動盪歲月中中國文化和文脈在海外薪傳的一份珍貴紀錄。

展覽期間，許多觀眾和專家都對王旦旦師承之外的家學有濃厚興趣。藝術中心遂請王旦旦費心整理她父親王植波、母親翁木蘭以及父母師友的作品，再加上王旦旦的一些未展出的畫作，於是有了2022年夏天的「王門風雅」。今年又經王旦旦悉心整理出父母師友和她自己的一些作品，硅谷亞洲藝術中心決定舉辦「王門風雅」續展，展出作品90餘件套，並將兩場展覽的全部作品結集出版。

王旦旦出身書香門第，父母王植波（1925-1964）和翁木蘭（1928-1998）都生於民國時代的上海，畢業於聖約翰大學。王植波又入學東吳大學兼修法學。二人於1947年結為連理，1950年同赴香港，進入電影業。王植波成為名震港台和東南亞的電影奇才和通才，編劇、製作和出演三長，有影片三十餘部行世，並負責香港著名影業公司「國際電影懋業有限公司」，簡稱電懋。翁木蘭則是與尤敏、上官清華等齊名的電影明星。不幸的是，王植波於1964年6月随東南亞工商鉅子陸運濤訪台時飛機失事殞身。

王植波少年時即師從鄧散木習書法篆刻，書法功底深厚，精通篆、隸、行、楷，金庸創辦的「明報」報頭二字即王植波手書。翁木蘭師從丈夫的至交高逸鴻學畫，筆墨秀雅，作品多由王植波題跋。

王氏夫婦持身修潔、詩書傳家，精心培育愛女，在王旦旦8歲時延請周士心教畫，9歲時即與母親一起聯合辦畫展，10歲又拜師趙少昂、丁衍庸學花鳥，她很多畫作都有父親的題跋。1965年翁木蘭托請至交上官清華介紹王旦旦拜張大千為師。

王旦旦於1966年初赴巴西入八德園，隨張大千潛心學畫三年，與孫家勤、張師鄭、沈潔成為大風堂關門四弟子，後與師兄張師鄭結為連理。1971年在父親至交高逸鴻安排下，王旦旦在台北省立博物館舉辦個人畫展，恩師張大千出席開幕。展覽作品被各界購藏一空，王旦旦把所得全部收入孝敬給孤居台北的祖母翁慧珍。

此次展覽中，有展出王旦旦十五歲時在香港臨摹的「富春山居圖」，筆墨洗煉，氣韻生動，得到饒宗頤等大師名家題跋盛贊。另有王旦旦初入八德園隨張大千學畫時，張大千為磨練其心性而要求她臨摹的趙孟頫「松水盟鷗圖」工筆青綠山水，值得細看。

張師鄭為張大千友人之子，原名張耀祖，入室大風堂後，遵老師張大千之命，改名張虔，字師鄭，1975年患腦癌英年而逝。他留下的遺作，塵封四十餘載後，由王旦旦整理，包括張大千給他題寫的「青蓮書屋」、人物畫作和臨作近二十幅，此次首次展出和出版。

展覽將持續到8月15日，地址：3777 Stevens Creek Blvd., Suite 400, Santa Clara, CA 95051。了解更多信息訪問網站：www.artshu.com。

畫展 香港 東南亞

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