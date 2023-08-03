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金山纜車150周年 范士丹貢獻多 布里德、裴洛西致敬

記者李怡／舊金山報導
布里德與裴洛西等登上纜車。（記者李怡／攝影）
布里德與裴洛西等登上纜車。（記者李怡／攝影）

8月2日，是企業家安德魯(Andrew Hallidie)啟動舊金山第一條纜車（Cable Car）150周年紀念日。舊金山市長布里德(London Breed)、聯邦眾議院名譽議長裴洛西(Nancy Pelosi)和舊金山第一位纜車女司機巴恩斯(Fannie Mae Barnes)等人士出席活動，以紀念舊金山標誌性交通工具纜車誕辰。

在跑華街與市場街的交匯處，布里德在裝飾著橙色玫瑰、大麗花和康乃馨的纜車前發表講話。她表示，這項技術成就，是舊金山一系列發明之一。她同時指出，女性在纜車歷史上發揮了重要作用，其中巴恩斯成為第一位從事這項體力要求很高工作的女性。

而前舊金山市長、現任聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)曾為修復舊金山纜車爭取到數百萬元的聯邦資金，發揮了重要作用。但當天她沒有出席慶祝活動。

等候乘車的遊客和市民。（記者李怡／攝影）
等候乘車的遊客和市民。（記者李怡／攝影）

舊金山市議會議長佩斯金(Aaron Perskin)也表示，范士丹在維護城市纜車方面發揮了重要作用。纜車是她所代表地區的重要紐帶，也是世界各地遊客來到舊金山的原因之一。慶祝150周年之際，我們感謝每一位為維護纜車運營做出貢獻的人士和社區。

裴洛西表示，纜車發明者安德魯當時籌集了2萬8000元，用於建造第一條5300呎的軌道。110年後，范士丹花費了6000萬元對其進行了翻新。如果沒有范士丹在擔任舊金山市長時採取強有力的措施來維護纜車，人們就不會在這裡慶祝。這項慶祝活動也是對范士丹的致敬。

交通局代表人員慶祝纜車150周年。（記者李怡／攝影）
交通局代表人員慶祝纜車150周年。（記者李怡／攝影）

當天參加活動人士身穿150年前的服裝，乘坐纜車駛出車站。慶祝活動以托尼·貝內特(Tony Bennett)的「我的心留在舊金山」(I Left My Heart in San Francisco)的演唱結束。

為鼓勵居民乘車，舊金山交通局特別推出13元購買Muni全天通行證，可不限次數乘坐纜車、歷史悠久的F線有軌街車、Muni電車和公交汽車。另外，從7月1日到2023年底，只要購買一張五元的全天特別通行票，便可無限次地搭乘舊金山的纜車，探索舊金山沿街景點和美食。其他慶祝活動還包括參觀Muni的木工工廠、舊金山公共圖書館舉辦具有歷史意義的纜車照片展等系列活動。

市交通局和非營利性機構市場街鐵路（Market Street Railway）還將與十幾個社區組織合作，在今年夏季和冬季舉辦一系列特別活動，以提高纜車載客量。屆時舊金山居民還將有史以來首次可以參觀纜車修理工廠，甚至已取消路線的「幽靈」纜車也會特別出現，為市民服務。

舊金山纜車150周年紀念，裴洛西稱讚范士丹對纜車維護的貢獻。（記者李怡／攝影）
舊金山纜車150周年紀念，裴洛西稱讚范士丹對纜車維護的貢獻。（記者李怡／攝影）

舊金山 裴洛西 圖書館

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