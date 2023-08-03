鮑伯．李命案 法官：兇嫌將以謀殺罪受審

被告莫梅尼出庭。(美聯社)

舊金山 法官8月1日裁定下令，科技界諮詢顧問莫梅尼(Nima Momeni)因涉嫌刺殺Cash App 創辦人鮑伯．李(Bob Lee)，將出庭接受審判。被告莫梅尼面臨的罪名為謀殺罪。

鮑伯．李之死震驚高科技社區。許多Cash App主管與工程師盛讚他具有領導才能，為人慷慨大方，非常具有好奇心。鮑伯．李遇害時年僅43歲，正值創業盛年期。他也是加密貨幣平台Mobile Coin的首席產品主管。

被告莫梅尼四名辯護律師之一詹格納(Saam Zangeneh)1日於舊金山法庭辯稱，證據顯示，被告所面臨罪名可改為「過失殺人」(manslaughter)。過失殺人罪刑罰可減輕許多。然法官不採納辯方說詞，仍同意以謀殺罪起訴。

檢察官指出，莫梅尼計畫4月4日爆發的殺人案，受害人鮑伯．李當時在舊金山空蕩蕩的街頭滿身是血，腳步蹣跚，掙扎求救。控方稱，38歲的莫梅尼開車將鮑伯．李帶到一個隱密的場所，質詢受害人有關他妹妹相關事宜，雙方發生爭執。莫梅尼連刺鮑伯．李三刀，開車離去。

檢方於聽審期間，連續兩天放映錄影帶，同時展示法醫證據，顯示鮑伯．李進入莫梅尼開的車子，隨後又於兩人離開車子附近發現一柄刀子，刀面滿布血跡。

舊金山犯罪實驗室專家出庭作證時指出，刀面上發現到受害人鮑伯．李的DNA ，刀柄則只發現到莫梅尼的DNA。

舊金山警方4月4日凌晨2時35分獲報前往事發地點Rincon Hill社區現場，將鮑伯．李送醫急救，然受害人傷重不治身亡。

被告莫梅尼的律師團辯稱，兩人關係很好，莫梅尼沒有殺害鮑伯．李的理由。辯方並稱，莫梅尼是對另外一個人不滿。