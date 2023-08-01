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民眾不戴口罩了 夏季出遊潮 新冠疫情升溫

記者劉子為／綜合報導
自從進入夏日，全美範圍內新冠病毒的病例逐漸上升。（取材自Pexels）
自從進入夏日，全美範圍內新冠病毒的病例逐漸上升。（取材自Pexels）

進入夏日以來，全美新冠病例數逐漸上升，但與過去三年的高峰相比，住院人數和死亡人數仍然較低。

根據聯邦疾病防治中心（CDC）的數據，雖然住院人數仍處於歷史最低水平，但廢水中的冠狀病毒含量持續上升，檢測陽性率也在增加。加州的新冠病例雖然也在增加，但相較其他州並不算嚴重。但加州接受最新新冠疫苗的比例不高。

今年６月，向加州公共衛生局（California Department of Public Health）報告的新冠檢測數量增加一倍，表明有更多的人患病，或擔心接觸過新冠病毒。加州的新冠患者住院人數雖然仍接近歷史最低水平，但下降趨勢不再。

夏季新冠病情反覆的原因，據洛杉磯時報報導，專家指出，夏季旅行不斷升溫，是其中原因之一。根據美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration）的統計，從全美範圍來看，6月30日是該機構有數據統計以來最繁忙的一天，超過2019年感恩節周日創下的紀錄。

伴隨著夏日出行，與各種會議的恢復舉辦，讓新冠的傳播幾率大大提升。專家表示，許多民眾在公共場合不再戴口罩，也增加感染機會。

從時間上而言，大多數人在幾個月前接受最後一次新冠疫苗的加強針注射。而上一次新冠病例增加，是去年冬季，許多人已經有很長一段時間沒有接觸過病毒傳染，免疫相比此前變低。

目前仍有新冠和流感疫苗提供給民眾注射，接種疫苗仍是預防新冠最有效的方法。更新後的新冠加強針，已於去年9月推出，但大多數人沒有接種。根據加州公共衛生局數據，加州只有21%的居民接種最新的新冠疫苗加強針。

除了接種疫苗，新冠治療藥物Paxlovid已獲得聯邦食品暨藥物管理局（FDA）的全面批准，高風險人群可以在出國旅行前，通過家庭醫師的處方獲取Paxlovid，以保證離開美國期間，確診新冠時能迅速服用藥物治療。FDA還表示，Paxlovid顯著降低因感染新冠住院或死亡的患者比例。

那麼，面對反覆的新冠病毒，民眾應如何保護自身的健康與安全。專家建議，當身體出現不適症狀，應儘量取消外出活動，居家休息。即使只是喉嚨發癢或感覺不舒服，也應該居家觀察，直到症狀好轉。

同時，因為室外病毒傳播的風險比室內低，在舉辦活動和聚會時，儘量在室外提供飲料和食物，通過打開門窗或使用空氣淨化器改善通風也有幫助。

加州衛生局還建議隨身攜帶口罩，以便在需要時佩戴，例如當處於室內，身旁有人在咳嗽，可以立刻戴上口罩。除此之外，養成良好健康習慣是預防疾病不變的真理，這包括充足的睡眠、積極鍛鍊身體、吃有營養的食物、喝大量的水與控制精神壓力。

流感疫苗 加州 口罩

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