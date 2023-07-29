迪安薩社區學院 中英翻譯秋季班開課

庫比蒂諾迪安薩社區學院（De Anza College ）中文系秋季班開始註冊了，圖為迪安薩社區學院中文系主任劉華馥（左起）、佛利蒙市議員邵陽、老師酈如丘（Diana Li）。（迪安薩社區學院提供）

庫比蒂諾迪安薩社區學院 （De Anza College ）中文系秋季班開始註冊了，今年的秋季班將會開兩門中、英文翻譯證照的全網路課程，在晚間上課，有利於白天需要工作或遠距離者學習，時間為每周二、三晚間6時30分。迪安薩社區學院每年有秋冬春三季學期，完成四堂課課程即可領取初級證書，完成八堂課則可獲得高級證書。在職或是學生（包含全加州 ）可上網申請，對於想在美國開創職場第二春的人來說，是一個好機會。

迪安薩社區學院中文系主任劉華馥表示，歡迎對中英翻譯有興趣的民眾註冊上課，學成後即可獲得學校核發的證書，未來不管是在法院、社區、警局、醫院，皆有機會申請口譯員工作。她表示，目前在校生來自不同族裔，多數以社會人士來在職進修，甚至也有已經在法院作翻譯員的職員加入。

劉華馥說，這是全加州唯一社區學院開辦的相關課程，對社區學院一、二年級生，也適用通識教育 課程（GE）學分，特別是加州高中9年級學生，如果想拿這門課，是完全免費。秋季班即將開的兩門課，分別是周三晚間的「介紹筆譯和口譯的技巧與運用」（ Introduction to Translation and Interpreting）。另一門課則是周二的「中英文語言學分析比較」（Mandarin/English Linguistics Analysis）。

這門課的兩位老師，其中一位是佛利蒙市議員邵陽。他是哈佛生化博士，目前在海沃（Hayward）一家生技公司擔任主管，他同時也擁有加州司法司法委員會法庭翻譯官身分。

邵陽表示，上課內容也是經驗的傳承，如何精確正確地傳達對方所要表達的意思是翻譯的首要條件，在駕輕就熟之後才能進一步口語化翻譯的內容。另外在老師的指導下不斷練習，「一萬個小時一定出師」，也能用在翻譯領域。

另一位老師則是酈如丘（Diana Li），將教授「中英文語言分析及比較」。酈如丘畢業於台灣師大教育系、愛荷華大學教育行政碩士、紐約州立大學公共行政博士研究。職場跨行越界於教育、新聞、廣電、非營利組織、科技公司、諮詢顧問和政府單位，並擔任國務院 同步翻譯16年，多次獲得傑出翻譯獎，往訪各州政要、企業、社工人員的心得皆曾刊於報刊雜誌，並展現於各個廣播節目當中。

劉華馥說，學生註冊不需要經過考試，只要有興趣都可以加入，但每門課成績要在Ｃ＋以上才能獲得證書。目前沒有限制報名人數。詳情請洽 https://www.deanza.edu/mandarin/ 。如果有任何問題，也可以寫信給劉華馥，信箱為[email protected]，或致電408-864-5324。