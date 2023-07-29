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阿拉斯加獵熊+美女陪睡 華男涉經營高端遊被起訴

洛縣警局執法攔截非裔少年 女警手槍走火成被告

阿拉斯加獵熊+美女陪睡 華男涉經營高端遊被起訴

記者陳開、子為／綜合報導
作為無證移民，梁軍的生活既高調又奢華，他購買了一輛奔馳，還成立了一家旅遊公司。（本報資料照片）
作為無證移民，梁軍的生活既高調又奢華，他購買了一輛奔馳，還成立了一家旅遊公司。（本報資料照片）

神秘美麗的阿拉斯加是許多人嚮往的旅行目的地，卻有人惡意利用美景和大自然獲取暴利。近日，華男梁軍（Harry Liang）在阿拉斯加非法經營獵熊生意，還販賣熊膽，甚至提供色情陪伴服務，客人也以華人為主。本案圖文並茂的起訴書介紹了案件的來龍去脈。

（記者陳開、劉子為後製）

梁軍現年40歲，英文名為Harry，是一名常住阿拉斯加的私人導遊。他提供高端客製化行程，滿足旅客的不同需求。例如，他提供獵熊與色情陪侍的打包行程，遊客可以在一周時間內，先前往靶場練習打靶，然後在野外紮營獵熊。期間，如果遊客有需求，梁軍還會找妓女伴遊。這樣一趟高端訂製遊的價格為6萬元；若需要色情陪侍，每晚額外加1800元；若只是單次性服務，則是500元。

起訴書稱，梁軍主要通過小紅書吸引客戶，會定期更新旅行的相關圖片，如果有客戶通過私信詢問行程收費等，梁軍會用微信與對方溝通。據悉，梁軍的目標客戶是中國富豪及在美生活的有錢華人。

梁軍會被警方盯上，是因為阿拉斯加當地民眾的舉報，稱有一夥中國人進行無執照打獵。警方隨即開展了臥底行動，偽裝成客戶支付4萬5000元與梁俊前往獵熊，並開始調查梁軍和同夥Phelan的非法行為。

根據警方調查，梁軍有不少的客戶來自南加州。居住在爾灣的中國籍男子Weigang Wang就曾參與梁軍組織的位於Fortymile Caribou的打獵活動。據悉，梁軍還承諾客戶，如果成功狩獵到熊，他會購買熊膽，他並被查出以5000元的高價賣出熊膽。熊膽在中國被視為一種名貴的藥物，但在阿拉斯加，買賣熊膽違法。

梁軍還稱，打到的熊肉可以郵寄送到遊客所在地的屠宰場，加工後供遊客食用。根據阿拉斯加州的法律，不可跨州銷售野生動物，因此這項服務也違法。

此外，梁軍在美國持有的是旅行簽證，且於2016年過期，目前在美國沒有合法身分。根據當地法律，非本地居民若沒有打獵執照，不可以進行捕獵。做為無證移民，梁軍的生活既高調又奢華，他購買了一輛奔馳，還成立了一家名為AK Aurora Travel的旅遊公司。

世界日報曾於2022年12月採訪過梁軍，他表示自己在阿拉斯加做了四年旅行社之後，單是旅行社收入已累積到160萬元，再加上其他收入，已存下200萬元。梁軍當時打算到明年4月極光季結束之後，就把旅行社轉手，重新踏上環球旅行的生活。

華男梁軍在阿拉斯加非法經營獵熊生意、還販賣熊膽，甚至提供色情陪伴服務。（取材自起...
華男梁軍在阿拉斯加非法經營獵熊生意、還販賣熊膽，甚至提供色情陪伴服務。（取材自起訴書）

根據梁軍的臉書，他2009年畢業於上海交通大學，並在2018年前往南加州的聖安東尼社區學院（Mt. SAC）讀書。臉書照片顯示，梁軍曾在南加內陸的波莫那（Pomona）地區居住。起訴書顯示，梁俊通常透過Zelle完成相關的收費。交易紀錄顯示，共有超過459個轉帳與訂製旅行相關，絕大多數的轉帳人使用的是華人相關的姓名，而梁軍的銀行開戶地，就是在他曾居住的波莫那。

梁軍主要通過小紅書吸引客戶，他會定期更新旅行的相關圖片。（取材自起訴書）
梁軍主要通過小紅書吸引客戶，他會定期更新旅行的相關圖片。（取材自起訴書）

阿拉斯加州 南加 華人

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