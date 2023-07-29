「昔拿1萬今僅4元」 流媒體讓收入劇減 好萊塢罷工主因

美西編劇工會拉美裔作家委員會副主席、電視編劇和製片人里韋拉（Jorge Rivera）說，好萊塢編劇和演員罷工的一個重要原因，是流媒體摧毀了以往行之有效的商業模式。（記者劉先進／翻攝）

少數族裔媒體（EMS）28日舉行在線討論會「罷工 激增的背後—為什麼不能支付生活工資？」美西編劇工會（WGAW）拉美裔作家委員會副主席、電視編劇和製片人里韋拉（Jorge Rivera）說，好萊塢 編劇和演員罷工的一個重要原因，是流媒體摧毀了以往行之有效的商業模式。流媒體只需訂閱，沒有首播或重播等廣告銷售分成，大家長線收益分成大大降低。比如，某部電視劇熱賣，以前拿到1萬元支票 ，如今只拿到三或四元支票。

里韋拉說，因為科技行業給娛樂業帶來破壞，所以才有好萊塢罷工。理解此次罷工的關鍵是，回到1960年的罷工，那是演員和編劇最後一次一起罷工，並贏得醫療保健和影視作品長線收益的分成（Residuals）。這建立了一種商業模式，在過去的60年中一直有效，直到過去十年前。

這種商業模式大部分電視的收入都來自廣告銷售。出售電視廣告帶來大量收入，當節目長期播出時，就會進入聯合播出、重播，有更多的創收機會。90年代出現DVD銷售，這些都帶來收入，而長線收益的分成，意味著作品在首輪播出、聯合播出、重播和DVD銷售中的每一次播出，演員和編劇都能從每一次重播的銷售額中分得很少的一部分。但是因為有了這個公式，大家可以獲得相當可觀的長線收益分成。「我們的工作是自由職業經濟，當工人、編劇和演員在工作間隙時，有時候可能一年左右或者半年都沒有工作，這些收益讓他們很容易擁有一個可持續的職業生涯，度過那些沒有工作，買不起醫療保險的時期。」

里韋拉說，21世紀初，流媒體平台出現，這是一種好萊塢科技經紀公司的技術。這種模式非常不同，它不依賴廣告銷售，只依靠訂閱。沒有首播、重播廣告收入，也沒有產品出售給多個媒體的廣告收入，沒有DVD的銷售。當觀眾打開電視，只需按一下按鈕，就能看到所有的東西，誰還需要買DVD呢？過去60年來一直行之有效的商業模式被徹底摧毀。

儘管大家在2007年的流媒體罷工中贏得了長線收益分成，但沒有人真正預料到事情會如何發展。如今，該模式帶來的最大影響之一，就是長線收益分成的數額大大降低。比如，某部電視劇熱賣大獲成功，你可以拿到1萬元支票。如今，只能拿到三或四元支票。六個月後，你原本期待的收益是5000元或1萬元，如今只變成了五或十元。新的商業模式削弱了編劇和演員持續發展的能力。

此外，流媒體公司縮減預算。以前，一年22集電視劇，編劇和演員幾乎全年都在工作。如今電視劇變成八集和十集的短訂單，這讓人們最多只能工作20周。短訂單、削減預算、合併輔助人員的工作，行業成為了一種零工。

里韋拉說，關於好萊塢有很大的神話，以為人人是百萬富翁，類似勞倫斯（Jennifer Lawrence）那樣的明星。但觀看任何電視劇或電影片尾字幕，就會發現成千上百的名字，包含勞倫斯，其收入高達數百萬元，而名單上的其他人。運氣好的話，年收入10萬元。好萊塢在很大程度上是藍領產業，包含木匠、油漆工、建築工、卡車司機、髮型師等，收入不高。美國演員工會SAG-AFTRA的會員有16萬人，平均年收入2萬6000元，不夠醫療保險費用。電影製片廠去年的利潤達到2000億元。美西編劇工會希望拿出2%，即4.5億元的收益，來維持演員和編劇等的經濟平衡。